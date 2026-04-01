Лев Додин создал камерную, психологически насыщенную версию вечной трагедии по мотивам произведений Шекспира, Отченашека, Астафьева, Абрахамса и других авторов, перенеся действие в мрачную, абсурдную реальность, напоминающую военное или постапокалиптическое время. В постановке акцент сделан не на романтике, а на тьме, насилии и отчаянии: герои существуют в мире, где любовь почти невозможна, окружающая жестокость не оставляет им шансов, а минималистичная сценография доводит чувство безысходности до предела. Действие происходит в разрушенном мире, где вражда семей Монтекки и Капулетти превратилась в кровавую бойню. Ромео и Джульетта встречаются среди хаоса, их любовь – вспышка света во тьме. Но окружающее насилие не оставляет им шансов, ведь любовь в мире, где торжествует жестокость, обречена, хоть и остаётся единственным проблеском человечности.