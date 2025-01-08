Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы TheatreHD: Таланты и покойники

TheatreHD: Таланты и покойники

TheatreHD: Talents and the Dead 18+
О фильме

«Комедия положений в гроб»: Сергей Лазарев в ярком фарсе по единственной пьесе Марка Твена. Спектакль Евгения Писарева – о молодом, бедном и действительно талантливом художнике и компании его друзей, которые разыгрывают во французском предместье смешной и дерзкий фарс, используя мнимую смерть товарища, чтобы добиться богатства и славы. Пьеса «Жив или мёртв» ("Is He Dead?") – единственное произведение Марка Твена-драматурга, найденное в 2003 году в архивах Калифорнийского университета в Беркли. Главный герой пьесы молодой художник Жан-Франсуа Милле еле-еле сводит концы с концами. Его работы не продаются, семья его невесты в должниках у проходимца, а друзья-художники, с которыми он делит богемную парижскую мансарду, еще большие неудачники, чем он сам. Рецепт спасения невольно подсказывает один из потенциальных покупателей — живые художники ценятся недорого, но стоит автору умереть, как цены на его картины немедленно подскакивают. Друзья решаются на веселое мошенничество: они решают объявить Милле сначала неизлечимо больным, а потом и покойником, самого же художника решено переодеть в его вымышленную сестру, которой теперь предстоит распродавать работы брата... (Роман Должанский. Коммерсантъ)

Страна Россия
Продолжительность 2 часа 18 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 8 января 2025
Дата выхода
8 января 2025 Казахстан 16+
Режиссер
Евгений Писарев
Евгений Писарев
В ролях
Антон Феоктистов
Антон Феоктистов
Сергей Лазарев
Сергей Лазарев
Алексей Рахманов
Игорь Теплов
Назар Сафонов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Отзывы о фильме

Кадры из фильма

