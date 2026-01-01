Оповещения от Киноафиши
Мир
пл. Победы, 1
750 метров
Pioneer Cinema
просп. Ленина, 102в, ТРЦ «Пионер», 4 этаж
900 метров
Галактика
просп. Строителей, 117, ТРЦ «Galaxy» («Галактика»)
1.9 км
Огни
ул. Антона Петрова, 219б, ТРЦ «Огни»
4.8 км
Европа
Павловский тракт, 251в, ТРЦ «Европа», 2 этаж
6 км
FORMULA
ул. Балтийская, 16, ТРЦ «Праздничный»
6.1 км
Арена
Павловский тракт, 188, ТРЦ «Арена»
8.8 км
FORMULA Новоалтайск
ул. Октябрьская, 36
11.7 км
Кинотеатр Косиха "Восток-2"
ул. Комсомольская, 2
53.9 км
Восток
с. Топчиха, ул. Куйбышева, 37
74.6 км
Кинотеатр 3D
Алтайский край, село Залесово, ул. Коммунистическая, 51
95.5 км
им.С.А. Жданько
ул. Партизанская, 10Б
101 км
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667