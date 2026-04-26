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Постер фильма TheatreHD: Лес
Киноафиша Фильмы TheatreHD: Лес

TheatreHD: Лес

, 2026
Россия / спектакль / 16+
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Постер фильма TheatreHD: Лес
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О фильме

«Хрустальная Турандот» за лучшую сценографию сезона. Анна Ардова в новаторском спектакле со сцены Театра Маяковского. На перекрестке лесных дорог, посреди России, сходятся два провинциальных артиста, комик Счастливцев и трагик Несчастливцев. Дорога доводит их до «Пеньков» — усадьбы богатой помещицы Гурмыжской, где творится «темный лес». Молодые женятся на старых ради денег, бесприданницы топятся от любви, все врут и никто не счастлив. Поработав в других спектаклях со стихиями ветра, воды, огня, в пьесе Островского художественный руководитель Маяковки Егор Перегудов исследует новую стихию. Леса давно нет. Нет ни пеньков, ни опилок. Одна природная сила вытеснила другую, оставив человека в тревожной зыбкости и полном бессилии. Мир буквально поплыл из-под ног, и людям здесь больше не на что опереться. Разве что сотворить для себя иллюзию другого мира? Актеры Счастливцев и Несчастливцев, нищие и бездомные, приходят в богатую усадьбу и вопреки логике заставляют каждого стать собой. Если ты не можешь выбрать за левых/за правых, ломай саму систему этого выбора, будь сумасшедшим: создай реальность, в которой не нужно выбирать из двух зол.

В ролях

Анна Ардова
Анна Ардова
Илья Никулин
Илья Никулин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 3 часа 7 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 26 апреля 2026
Дата выхода
26 апреля 2026 Казахстан 16+

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 23 июля 2026

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Смотреть в кино Расписание и билеты
Синема Парк на Калужской
19:30 от 800 ₽
Полное расписание и билеты

«TheatreHD: Лес» в кинотеатрах

вт 28 вс 23
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Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Парк на Калужской
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