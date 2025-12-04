Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Премьеры Премьеры 2025 Премьеры декабря 2025

Премьеры фильмов декабря 2025 года

Все 2025 2026 2027
Все янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
4 декабря 2025
Волчок
комедия, приключения 2024, Россия
Night Silence
Night Silence
ужасы 2024, Польша
11 декабря 2025
World-Breaker
боевик, фантастика 2025, США
18 декабря 2025
Ёлки 12
Ёлки 12
комедия 2025, Россия
20 декабря 2025
Возвращение мамонтенка
анимация 2026, Россия
25 декабря 2025
Три богатыря и свет клином
анимация 2025, Россия
Уволить Жору
комедия 2023, Россия
27 декабря 2025
Аватар 3: Огонь и пепел
Аватар 3: Огонь и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
Все 2025 2026 2027
Все янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Пила Х
Пила Х
2023, США, криминал, драма, ужасы
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
41 900 000 миллиона часов ушло в никуда? Почему зрители включают «Как бы беременна» от Netflix, а рейтинги — на дне?
Мистика, декорации и Калужская глушь: сериал «Хутор» ворвался в ТОП-1 «Premier», но снимали его не там, где вы подумали
От режиссера «Голодных игр» и «Я — легенда»: вышел новый трейлер самой жестокой экранизации Кинга (один шаг — и ты труп)
Детективный сериал со 100% свежести от RT — нынче большая редкость, так что эту премьеру определенно стоит подождать
Все не решаетесь посмотреть «Акиру»? Рассказываем, о чем это аниме с рейтингом 8.0 — будет понятно, кому зайдет
В культовой ленте Балабанова «Брат» целых три актера снялись бесплатно: не взял денег даже «Татарин», и вот почему
Эту экранизацию Богомолова с восторгом приняли на Западе: кино — тяжелейшее, но урвало «Золотого льва»
Что такое «Гравити Фолз»? Не все знают, откуда взялось название, и как оно «спойлерит» сюжет мультфильма
4 сезона наслаждения сюжетом и вкусной еды: у этого сериала с Джереми Алленом целых 93% «свежести», пропускать такое — грех
От добрых мифических существ до злодеев: 5 дорам, в которых главные герои — кумихо
Ума Турман могла и не сыграть в «Криминальном чтиве» Тарантино: актриса не верила в успех режиссера
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше