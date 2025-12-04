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Волчок
комедия, приключения
2024, Россия
3
1
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Night Silence
ужасы
2024, Польша
0
2
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11 декабря 2025
World-Breaker
боевик, фантастика
2025, США
1
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18 декабря 2025
Ёлки 12
комедия
2025, Россия
16
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20 декабря 2025
Возвращение мамонтенка
анимация
2026, Россия
6
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25 декабря 2025
Три богатыря и свет клином
анимация
2025, Россия
112
16
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Уволить Жору
комедия
2023, Россия
1
1
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27 декабря 2025
Аватар 3: Огонь и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
787
58
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Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Дандадан: Злой глаз
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, анимация
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Не одна дома 2
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Герои анекдотов
Отзывы
2025, Россия, комедия
Супермен
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Мир Юрского периода: Возрождение
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Пила Х
Рецензия
Отзывы
2023, США, криминал, драма, ужасы
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
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