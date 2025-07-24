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24 июля 2025
Одержимые. Наследие дьявола
Мужчина пытается спасти своего брата от дьявольского недуга, погубившего их отца
ужасы
2024, Австралия
33
6
Билеты
Герои анекдотов
Комедия о персонажах старых анекдотов, которые магическим образом перенеслись в реальный мир
комедия
2025, Россия
22
7
Билеты
Заклятие монахини
Исчадия ада захватывают христианскую обитель
ужасы
2024, Новая Зеландия
23
5
Билеты
Я знаю, что вы сделали прошлым летом
Группу друзей настигает таинственный мститель. Легаси-сиквел знаменитого слэшера 1997 года
ужасы, триллер
2025, США
22
3
Билеты
Смурфики в кино
Смурфетта и ее друзья отправляются в реальный мир с необычайно важной миссией
мюзикл
2025, США
14
12
Билеты
Лёша из Лавры. Погребающий странных
Документальное кино о молодом монахе, который занимался захоронением бездомных людей
документальный
2025, Россия
9
1
Билеты
Взвести курки
Веселый боевик о киллере-семьянине и его жене, которые дают отпор головорезам
боевик, комедия
2025, США
6
3
Билеты
Прости, детка
Пережив насилие, девушка пытается наладить свою жизнь. Инди-драма, покорившая кинофестиваль "Сандэнс"
драма
2025, США / Франция
7
1
Билеты
Шаман
Эквадорский хоррор о женщине, чей сын становится одержим потусторонним злом
ужасы
2025, США
4
3
Билеты
Без правил
Вышедший в тираж боксер открывает для себя мир подпольных боев, но сталкивается с тяжелой дилеммой
криминал, драма
2025, Великобритания
4
2
Билеты
Суини Тодд, демон-парикмахер. Возвращение
Мстящий цирюльник пускает кровь в викторианском Лондоне. Новое воплощение знаменитой городской легенды
ужасы, триллер
2025, Великобритания
3
2
Билеты
Письмо для Момо
Девочка вступает в контакт с небесными духами и раскрывает семейную тайну
анимация, драма, аниме
2011, Япония
1
2
Билеты
31 июля 2025
Одно целое
Переживающая кризис пара отправляется в загородный дом, где с ними начинает происходить страшная метаморфоза
ужасы, фантастика
2025, США / Австралия
27
5
Билеты
Мой папа - медведь
Лесные приключения непослушной девочки и ее отца, который превратился в мишку косолапого
семейный
2025, Россия
11
1
Билеты
Письма о любви
Судьба сводит мужчину и женщину, которые не могут быть вместе. Мелодрама с Хеленой Бонем Картер и Пирсом Броснаном
драма
2024, Великобритания / Ирландия
10
1
Билеты
Рыжая Соня
Фэнтезийный боевик о храброй и прекрасной воительнице
фэнтези, боевик
2025, США
9
2
Билеты
28 дней
Драма на основе реальных событий о журналистке, попавшей в страшный плен к террористам
драма
2025, Италия / Бельгия
3
1
Билеты
Хорошенькая
Роуд-муви о взрослении девочки, которая отправляется в поход со своим отцом
драма
2024, США
2
1
Билеты
Банда аутсайдеров
Два парня и девушка решают провернуть ограбление. Разошедшийся на киноцитаты фильм великого Жан-Люка Годара
драма
1964, Франция
1
1
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По законам улиц
Ловкий карманник невольно запускает череду судьбоносных событий
триллер
2025, Индия
0
2
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Как приручить дракона
Рецензия
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2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
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2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Дандадан: Злой глаз
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, анимация
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Не одна дома 2
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Герои анекдотов
Отзывы
2025, Россия, комедия
Супермен
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Мир Юрского периода: Возрождение
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Пила Х
Рецензия
Отзывы
2023, США, криминал, драма, ужасы
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
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