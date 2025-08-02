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Премьеры фильмов августа 2025 года

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2 августа 2025
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги Знаменитый супергеройский квартет противостоит инопланетному захватчику Галактусу
боевик, приключения, фантастика 2025, США
Билеты
7 августа 2025
Шум
Шум
ужасы, триллер 2024, Южная Корея
Джульетта и Ромео
Джульетта и Ромео
мюзикл, мелодрама 2025, Италия / США
Билеты
Затерянное место
Затерянное место
ужасы, триллер 2024, США
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Иван Семёнов. Первый поцелуй
комедия 2025, Россия
Свободные люди
Свободные люди
боевик, криминал, драма 2025, Греция / США
Женщина в чёрном. Невеста дьявола
Женщина в чёрном. Невеста дьявола
ужасы, триллер 2025, Индонезия
Билеты
Сын Сардара 2
Сын Сардара 2 Криминальная комедия о невероятных приключениях индийца в Шотландии
комедия 2025, Индия
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Девка-баба: Кукла-чародейка
Девка-баба: Кукла-чародейка
фэнтези 2024, Россия
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14 августа 2025
Терминатор 2: Судный день
Терминатор 2: Судный день
боевик, триллер, фантастика, приключения 1991, США / Франция
Билеты
Пункт назначения: Высотка 613
Пункт назначения: Высотка 613 Тайваньский мистический хоррор о зловещем жилом доме
ужасы 2024, Тайвань
Билеты
Укради мою мечту
Укради мою мечту Ромком о строптивой девушке, которая пытается избавиться от наложенной на нее порчи
комедия 2025, Россия
Эдем
Эдем
триллер 2024, Австралия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при Драйвовый мультик о юной автогонщице, которая реализует свою мечту
анимация, комедия, семейный 2025, Германия
Улыбка. Новый кошмар
Улыбка. Новый кошмар Хоррор о девушке, которую терроризирует темный зловещий призрак
ужасы 2024, Канада / США
Бухта Бэррона
Бухта Бэррона
криминал, драма, триллер 2024, США
Заклятье. Кровь экзорциста
Заклятье. Кровь экзорциста
ужасы 2025, Великобритания
Надо снимать фильмы о любви
Надо снимать фильмы о любви
драма 2024, Россия
Билеты
21 августа 2025
Девушка Миллера
Девушка Миллера
комедия, драма 2024, США
Билеты
Геля
Геля
комедия 2025, Россия
Побег из зоопарка
Побег из зоопарка
семейный 2024, Германия
Ритмы мечты
Ритмы мечты
драма, комедия 2025, Россия
Русалочка и морской монстр
Русалочка и морской монстр Детский мультфильм о сказочных морских обитателях, настоящей дружбе и бережном отношении к природе
анимация 2023, Китай
Миссия: Взломать экзамен
Миссия: Взломать экзамен
комедия, семейный 2024, США
Сорвать куш в Сен-Тропе
Сорвать куш в Сен-Тропе Приятели устраивают авантюру на яхте олигарха. Французская комедия с летним настроением
приключения 2025, Франция
Диспетчер
Диспетчер
боевик, триллер 2024, США
Заклятие. Последний ритуал
Заклятие. Последний ритуал Тайский мистический фильм ужасов о паре, которой предстоит избавиться от злых сил
ужасы 2025, Таиланд
Случай с фортепиано
Случай с фортепиано
комедия 2025, Франция
Билеты
Она сказала “Да”!
Она сказала “Да”!
комедия, драма 2023, США
Билеты
Экзорцизм: Хроники
Экзорцизм: Хроники
боевик, анимация, ужасы 2024, Южная Корея
Астрал. Заклятие мёртвых
Астрал. Заклятие мёртвых Турецкий мистический хоррор об особняке, где должен свершиться страшный ритуал
ужасы 2024, Турция
Билеты
Беловежская пуща
Беловежская пуща
анимация 2025, Беларусь
Рецепт счастья
Рецепт счастья Шеф-повар Сесиль оказывается перед дилеммой, вновь встретившись со своей первой любовью
комедия, драма, музыка 2025, Франция
Билеты
Семь дней Пётра Семёныча
Семь дней Пётра Семёныча
драма 2025, Россия
28 августа 2025
Выход 8
Выход 8
приключения, ужасы, детектив 2025, Япония
Билеты
Семейный призрак
Семейный призрак
комедия, фантастика 2025, Россия
Призрак в доспехах
Призрак в доспехах
анимация, аниме 1995, Япония
Билеты
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
анимация 2025, Россия
Обитель
Обитель Провинившийся парень устраивается на работу в дом престарелых, где проводятся страшные эксперименты
ужасы, триллер 2025, США
Три принцессы
Три принцессы
семейный 2024, Чехия / Словакия / Германия
Идентификация
Идентификация
фантастика 2025, Россия
Гризли
Гризли Бывший охотник бросает вызов смертоносному медведю
триллер 2025, США
Ведьмина доска
Ведьмина доска
ужасы, детектив 2024, США
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Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Пила Х
Пила Х
2023, США, криминал, драма, ужасы
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
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