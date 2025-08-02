Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Премьеры
Премьеры 2025
Премьеры августа 2025
Премьеры фильмов августа 2025 года
Все
Ожидаемые
Онлайн
Сериалы
Архив
Все
2025
2026
2027
Все
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
2 августа 2025
Фантастическая четверка: Первые шаги
Знаменитый супергеройский квартет противостоит инопланетному захватчику Галактусу
боевик, приключения, фантастика
2025, США
123
8
Билеты
7 августа 2025
Шум
ужасы, триллер
2024, Южная Корея
15
8
Напомнить
Джульетта и Ромео
мюзикл, мелодрама
2025, Италия / США
6
3
Билеты
Затерянное место
ужасы, триллер
2024, США
6
2
Напомнить
Иван Семёнов. Первый поцелуй
комедия
2025, Россия
3
3
Напомнить
Свободные люди
боевик, криминал, драма
2025, Греция / США
3
2
Напомнить
Женщина в чёрном. Невеста дьявола
ужасы, триллер
2025, Индонезия
2
2
Билеты
Сын Сардара 2
Криминальная комедия о невероятных приключениях индийца в Шотландии
комедия
2025, Индия
3
0
Билеты
Девка-баба: Кукла-чародейка
фэнтези
2024, Россия
0
3
Билеты
14 августа 2025
Терминатор 2: Судный день
боевик, триллер, фантастика, приключения
1991, США / Франция
45
9
Билеты
Пункт назначения: Высотка 613
Тайваньский мистический хоррор о зловещем жилом доме
ужасы
2024, Тайвань
20
3
Билеты
Укради мою мечту
Ромком о строптивой девушке, которая пытается избавиться от наложенной на нее порчи
комедия
2025, Россия
7
5
Напомнить
Эдем
триллер
2024, Австралия
7
2
Напомнить
Пушистый форсаж: Гран-при
Драйвовый мультик о юной автогонщице, которая реализует свою мечту
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
4
2
Напомнить
Улыбка. Новый кошмар
Хоррор о девушке, которую терроризирует темный зловещий призрак
ужасы
2024, Канада / США
4
2
Напомнить
Бухта Бэррона
криминал, драма, триллер
2024, США
3
2
Напомнить
Заклятье. Кровь экзорциста
ужасы
2025, Великобритания
1
3
Напомнить
Надо снимать фильмы о любви
драма
2024, Россия
1
2
Билеты
21 августа 2025
Девушка Миллера
комедия, драма
2024, США
88
12
Билеты
Геля
комедия
2025, Россия
7
6
Напомнить
Побег из зоопарка
семейный
2024, Германия
4
3
Напомнить
Ритмы мечты
драма, комедия
2025, Россия
4
3
Напомнить
Русалочка и морской монстр
Детский мультфильм о сказочных морских обитателях, настоящей дружбе и бережном отношении к природе
анимация
2023, Китай
4
3
Напомнить
Миссия: Взломать экзамен
комедия, семейный
2024, США
2
5
Напомнить
Сорвать куш в Сен-Тропе
Приятели устраивают авантюру на яхте олигарха. Французская комедия с летним настроением
приключения
2025, Франция
3
2
Напомнить
Диспетчер
боевик, триллер
2024, США
2
2
Напомнить
Заклятие. Последний ритуал
Тайский мистический фильм ужасов о паре, которой предстоит избавиться от злых сил
ужасы
2025, Таиланд
1
4
Напомнить
Случай с фортепиано
комедия
2025, Франция
2
2
Билеты
Она сказала “Да”!
комедия, драма
2023, США
1
3
Билеты
Экзорцизм: Хроники
боевик, анимация, ужасы
2024, Южная Корея
1
3
Напомнить
Астрал. Заклятие мёртвых
Турецкий мистический хоррор об особняке, где должен свершиться страшный ритуал
ужасы
2024, Турция
1
2
Билеты
Беловежская пуща
анимация
2025, Беларусь
1
2
Напомнить
Рецепт счастья
Шеф-повар Сесиль оказывается перед дилеммой, вновь встретившись со своей первой любовью
комедия, драма, музыка
2025, Франция
1
1
Билеты
Семь дней Пётра Семёныча
драма
2025, Россия
1
0
Напомнить
28 августа 2025
Выход 8
приключения, ужасы, детектив
2025, Япония
10
2
Билеты
Семейный призрак
комедия, фантастика
2025, Россия
8
5
Напомнить
Призрак в доспехах
анимация, аниме
1995, Япония
7
2
Билеты
Доктор Динозавров
анимация
2025, Россия
3
4
Напомнить
Обитель
Провинившийся парень устраивается на работу в дом престарелых, где проводятся страшные эксперименты
ужасы, триллер
2025, США
4
1
Напомнить
Три принцессы
семейный
2024, Чехия / Словакия / Германия
3
1
Напомнить
Идентификация
фантастика
2025, Россия
1
4
Напомнить
Гризли
Бывший охотник бросает вызов смертоносному медведю
триллер
2025, США
2
1
Напомнить
Ведьмина доска
ужасы, детектив
2024, США
2
0
Напомнить
Все
2025
2026
2027
Все
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
В прокате
Премьеры
Онлайн
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Дандадан: Злой глаз
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, анимация
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Не одна дома 2
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Герои анекдотов
Отзывы
2025, Россия, комедия
Супермен
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Мир Юрского периода: Возрождение
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Пила Х
Рецензия
Отзывы
2023, США, криминал, драма, ужасы
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Кто сказал, что полицейские дорамы скучные? «Хороший мальчик» с рейтингом 8,5 на КП доказывает обратное — 5 причин включить
7 мощных мини-сериалов Netflix, которые можно проглотить за выходные — и не пожалеть ни минуты: осталось только нажать «play»
«Честнее, чем большинство наших фильмов»: американцы посмотрели «Брата» и «Брата-2» и заметили один огромный минус
«Жизнь в мегаполисе накладывает отпечаток»: стыдный «туалетный» ляп с Кэрри Брэдшоу в «И просто так» разобрал косметолог
Эту экранизацию Богомолова с восторгом приняли на Западе: кино — тяжелейшее, но урвало «Золотого льва»
Что такое «Гравити Фолз»? Не все знают, откуда взялось название, и как оно «спойлерит» сюжет мультфильма
Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера
Детективный сериал со 100% свежести от RT — нынче большая редкость, так что эту премьеру определенно стоит подождать
Все не решаетесь посмотреть «Акиру»? Рассказываем, о чем это аниме с рейтингом 8.0 — будет понятно, кому зайдет
От добрых мифических существ до злодеев: 5 дорам, в которых главные герои — кумихо
От Арису до Шляпника: ответьте на 5 вопросов, чтобы узнать кто вы из «Алисы в Пограничье» (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667