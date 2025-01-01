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Премьеры фильмов января 2025 года

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1 января 2025
Финист. Первый богатырь
приключения, фэнтези 2025, Россия
Все 2023 2024 2025 2026 2028
Все янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
На солнце, вдоль рядов кукурузы
На солнце, вдоль рядов кукурузы
2023, Россия, драма, боевик
Поехавшая
Поехавшая
2023, Россия, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Три мушкетёра: Д’Артаньян
Три мушкетёра: Д’Артаньян
2023, Франция, приключения
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Моё прекрасное несчастье
Моё прекрасное несчастье
2023, США, комедия, мелодрама
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Коты Эрмитажа
Коты Эрмитажа
2023, Россия, анимация, семейный
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Бюро магических услуг
Бюро магических услуг
2023, Австралия, фэнтези
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