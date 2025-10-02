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Маша и Медведи
приключения, комедия, семейный
2025, Россия
32
11
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(Не)искусственный интеллект
комедия, семейный, приключения
2025, Россия
4
5
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Тафити. Приключения на краю света
анимация
2025, Германия
3
2
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Красный круг
триллер
1970, Франция / Италия
1
3
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Кто есть кто?
Члены многочисленного семейства меняются телами. Испанский ремейк французской комедии 2020 года
комедия
2024, Испания
2
1
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Астрал. Зеркала
ужасы, детектив, триллер
2024, Индонезия
1
2
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Изумительная Мокси
приключения, анимация, комедия
2025, Нидерланды / Бельгия
1
2
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9 октября 2025
Первый на Олимпе
драма
2025, Россия
16
8
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Грабитель с крыши
криминал, драма
2025, США
1
2
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Демоны Шелби-Оукс
ужасы, триллер
2024, США
1
2
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16 октября 2025
Лермонтов
биография
2025, Россия / Грузия
8
2
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Бэмби: Лесной кошмар
ужасы, триллер
2024, Великобритания
7
1
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23 октября 2025
Финник 2
анимация, семейный
2025, Россия
37
16
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Горыныч
приключения, сказка
2025, Россия
38
11
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Алиса в стране чудес
мюзикл
2025, Россия
30
14
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Сказочные выходные
семейный
2025, Россия
9
6
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30 октября 2025
Мажор в Дубае
приключения, комедия
2025, Россия
70
15
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Литвяк
боевик, драма, исторический
2025, Россия
20
4
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Велесова ночь
2025, Россия
10
5
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Астрал: 13 инкарнаций зла
ужасы, детектив, триллер
2025, Южная Корея
1
0
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Власть тьмы
ужасы
2024, Индонезия
0
2
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Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Дандадан: Злой глаз
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, анимация
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Не одна дома 2
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Герои анекдотов
Отзывы
2025, Россия, комедия
Супермен
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Мир Юрского периода: Возрождение
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Пила Х
Рецензия
Отзывы
2023, США, криминал, драма, ужасы
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
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