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Премьеры фильмов октября 2025 года

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2 октября 2025
Маша и Медведи
приключения, комедия, семейный 2025, Россия
(Не)искусственный интеллект
(Не)искусственный интеллект
комедия, семейный, приключения 2025, Россия
Тафити. Приключения на краю света
Тафити. Приключения на краю света
анимация 2025, Германия
Красный круг
Красный круг
триллер 1970, Франция / Италия
Кто есть кто?
Кто есть кто? Члены многочисленного семейства меняются телами. Испанский ремейк французской комедии 2020 года
комедия 2024, Испания
Астрал. Зеркала
Астрал. Зеркала
ужасы, детектив, триллер 2024, Индонезия
Изумительная Мокси
Изумительная Мокси
приключения, анимация, комедия 2025, Нидерланды / Бельгия
9 октября 2025
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
драма 2025, Россия
Грабитель с крыши
Грабитель с крыши
криминал, драма 2025, США
Демоны Шелби-Оукс
Демоны Шелби-Оукс
ужасы, триллер 2024, США
16 октября 2025
Лермонтов
Лермонтов
биография 2025, Россия / Грузия
Бэмби: Лесной кошмар
Бэмби: Лесной кошмар
ужасы, триллер 2024, Великобритания
23 октября 2025
Финник 2
Финник 2
анимация, семейный 2025, Россия
Горыныч
Горыныч
приключения, сказка 2025, Россия
Алиса в стране чудес
Алиса в стране чудес
мюзикл 2025, Россия
Сказочные выходные
семейный 2025, Россия
30 октября 2025
Мажор в Дубае
Мажор в Дубае
приключения, комедия 2025, Россия
Литвяк
Литвяк
боевик, драма, исторический 2025, Россия
Велесова ночь
2025, Россия
Астрал: 13 инкарнаций зла
Астрал: 13 инкарнаций зла
ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
Власть тьмы
Власть тьмы
ужасы 2024, Индонезия
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Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Пила Х
Пила Х
2023, США, криминал, драма, ужасы
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Фиолетовый платок, который все испортил: в «Великолепном веке» красиво — но историки хватаются за голову
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