Кто озвучивал «Шрека» на английском?

Героев полнометражного мультфильма «Шрек», вышедшего в 2001 году, на английском озвучивают следующие артисты (указаны также имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в той версии, что была показана в российских кинотеатрах)
Майк Майерс - Шрек / Слепой Мышонок
Эдди Мёрфи - Осёл
Камерон Диаз - принцесса Фиона
Джон Литгоу - лорд Фаркуад (англ. Farquaad)
Венсан Кассель - Робин Гуд
Питер Дэннис - охотник на огров
Клив Пирс - охотник на огров
Джим Каммингс - капитан стражи
Бобби Блок - медвежонок
Крис Миллер - Джеппетто / Волшебное Зеркало
Конрад Вернон - Пряня
Коуди Камерон - Пиноккио / Три Поросёнка
Кэтлин Фримен - старушка, бывшая владелица Осла
Майкл Галассо - Питер Пэн
Кристофер Найтс - Слепой Мышонок / Телониус
