Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Мультфильмы Кто озвучивал «Шрека» на английском?

Кто озвучивал «Шрека» на английском?

Задаёт вопрос: Почемучка
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 14 июля 2017

Героев полнометражного мультфильма «Шрек», вышедшего в 2001 году, на английском озвучивают следующие артисты (указаны также имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в той версии, что была показана в российских кинотеатрах)

Майк Майерс - Шрек / Слепой Мышонок

Эдди Мёрфи - Осёл

Камерон Диаз - принцесса Фиона

Джон Литгоу - лорд Фаркуад (англ. Farquaad)

Венсан Кассель - Робин Гуд

Питер Дэннис - охотник на огров

Клив Пирс - охотник на огров

Джим Каммингс - капитан стражи

Бобби Блок - медвежонок

Крис Миллер - Джеппетто / Волшебное Зеркало

Конрад Вернон - Пряня

Коуди Камерон - Пиноккио / Три Поросёнка

Кэтлин Фримен - старушка, бывшая владелица Осла

Майкл Галассо - Питер Пэн

Кристофер Найтс - Слепой Мышонок / Телониус

Теги: озвучка и дубляж
Похожие вопросы
Кто озвучивал «Гарри Поттера» на русском? Кто озвучивал «Энгри бердз в кино» на русском? Кто озвучивал мультфильм Angry Birds на русском? Кто дублировал «Графа Монте Кристо»? Кто озвучивал «Ледниковый период 4» на русском?

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Майк Майерс
Майк Майерс
Mike Myers
Эдди Мерфи
Эдди Мерфи
Eddie Murphy
Камерон Диаз
Камерон Диаз
Cameron Diaz
Джон Литгоу
Джон Литгоу
John Lithgow
Венсан Кассель
Венсан Кассель
Vincent Cassel
Джим Каммингс
Джим Каммингс
Jim Cummings
Крис Миллер
Chris Miller

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Шрэк навсегда
Шрэк навсегда сказка, приключения, семейный, анимация, комедия
2010, США
7.0
Шрэк-третий
Шрэк-третий анимация, комедия, приключения, сказка, семейный
2007, США
6.0
Шрэк 2
Шрэк 2 сказка, комедия, анимация, приключения, семейный
2004, США
7.0
Шрэк
Шрэк анимация, семейный, комедия
2001, США
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Не получается купить билет через приложение 1 комментарий
Когда выйдет 2 сезон сериала "Герои старшей школы"? 3 комментария
Когда выйдет второй сезон сериала «Киберкраш»? 81 комментарий
До последних минут невозможно предугадать развязку: 3 детективных сериала с шокирующим концом
Виноват не сценарий, а Ниляй: 3 актрисы из «Клюквенного щербета», которые ушли из проекта из-за Фейзы Дживилек
Фильмы Гайдая сделали Еремину звездой, но она бросила карьеру ради США: как сейчас живет самая красивая актриса СССР
«Совершенно новый проект»: Руперт Гринт готов снова сыграть Рона Уизли, но в Гриффиндоре его больше не ждите
Усть-Марсианск, Юпитербург и Киберпатрики: ради съемок «Кибердеревни» создатели преодолели тысячи км, но Землю не покидали
Ничего не планируйте на 27-29 ноября: стриминги подарят сразу 6 мощных премьер – от отечественного «Дандадана» до комедии с Мадяновым
Секрет под шляпой: почему Смоляков скрывает лысину, даже когда не снимается в «Мосгазе»
Султан Сулейман никогда не любил Хюррем по настоящему: одна сцена в «Великолепном веке» подтверждает это раз и навсегда
«Муха укусила»: тест на знание цитат Мягкова - угадайте по одной фразе (в этот раз без «Иронии»)
Прибыл Годжо Сатору, но его смели: 7 дней «Магическая битва» была в топе проката – а потом ей утерло нос аниме, собравшее в мире $168 млн
Похоронила мужа, а вскоре и сына: судьбе роковой блондинки из «Бриллиантовой руки» не позавидуешь – цена славы оказалась слишком высока
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше