Киноафиша Спроси Киноафишу Мультфильмы Кто дублирует «Босс Молокосос» в России?

Кто дублирует «Босс Молокосос» в России?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

Героев полнометражного мультфильма «Босс Молокосос», вышедшего в 2017 году, дублировали в России следующие актеры:

Фёдор Бондарчук — Босс-Молокосос – Алек Болдуин

Игорь Мосюк — Фрэнсис Е. Фрэнсис – Стив Бушеми

Юлия Левакова — мама – Лиза Кудроу

Дмитрий Кошмин — папа – Джимми Киммел

Евгений Иванов — Тим в зрелом возрасте, рассказчик – Тоби Магуайр

Дмитрий Семёнов — Тим - Майлз Кристофер Бакши

Вадим Никитин — Колдунчик

Давид Бродский — Юджин

Полина Рудоманенко — Стэйси – ВивиЭнн Йи

Арсений Рогов — тройняшки - Эрик Белл мл.

Александр Матвеев — Джимбо

Елена Мелешкова — Большой Босс-Молокососс

Сергей Дьячков — Тедди, Телевизионщик, Охранник в аэропорту

Александр Разбаш — фотограф

Никита Маркеев — маленький плачущий мальчик

Лиза Козлова — маленькая девочка / дочь Тима

Ольга Ефимова — объявления в аэропорту

Роман Никитин — Элвисы

Дмитрий Стрелков — капитан Росс

Наталья Виноградова — стюардесса

Никита Маркеев — Ликвидатор-Молокосос

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Босс-молокосос 2
Босс-молокосос 2 анимация
2021, США
6.0
Босс-молокосос
Босс-молокосос комедия, семейный
2017, США
6.0
