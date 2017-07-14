Меню
В каком порядке смотреть все фильмы "Горец"?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

Горец (Highlander) — популярная научно-фантастическая вселенная, созданная Расселом Малкехи и включающая на сегодняшний день пять полнометражных фильмов, главную роль в которых сыграл Кристофер Ламберт. Вот в каком порядке нужно смотреть все фильмы «Горец»:

«Highlander» (1986) — «Горец». Первый фильм вселенной. В главных ролях — Кристофер Ламберт и Шон Коннери.

Горец 2: Оживление (1991)

Горец 3: Последнее измерение (1994)

Горец 4: Конец игры (2000)

«Горец: Источник» (2007) В ролях — Эдриан Пол (сыграл Горца также в сериале), Питер Уингфилд.

