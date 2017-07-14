Кто озвучивал актеров «Три Икса» на русском?

Героев фильма «Три Икса: Мировое господство», вышедшего в 2017 году и ознаменовавшего возвращение серии боевиков с Вином Дизелем в главной роли, озвучивают следующие артисты (указаны также имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в той версии, что была показана в российских кинотеатрах):
Вин Дизель - Ксандер Кейдж / Три икса – Алексей Мясников
Донни Йен – Сян – Иван Калинин
Дипика Падуконе - Серена Унгер – Варвара Чабан
Крис У - Гарвард (Никс) Чжоу – Прохор Чеховской
Руби Роуз - Адель Вульфф – Карина Фадеева
Тони Джаа – Талон – Михаил Тихонов
Нина Добрев - Ребекка (Бекки) Клиридж – Мария Иващенко
Сэмюэл Л. Джексон - агент Агастус Юджин Гиббонс – Валерий Сторожик
Тони Коллетт - агент Джейн Марк – Елена Харитонова
Рори Макканн - Теннисон Торч – Сергей Чихачев
Авторизация по e-mail