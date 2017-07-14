Меню
Кто озвучивал актеров «Три Икса» на русском?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

Героев фильма «Три Икса: Мировое господство», вышедшего в 2017 году и ознаменовавшего возвращение серии боевиков с Вином Дизелем в главной роли, озвучивают следующие артисты (указаны также имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в той версии, что была показана в российских кинотеатрах):

Вин Дизель - Ксандер Кейдж / Три икса – Алексей Мясников

Донни Йен – Сян – Иван Калинин

Дипика Падуконе - Серена Унгер – Варвара Чабан

Крис У - Гарвард (Никс) Чжоу – Прохор Чеховской

Руби Роуз - Адель Вульфф – Карина Фадеева

Тони Джаа – Талон – Михаил Тихонов

Нина Добрев - Ребекка (Бекки) Клиридж – Мария Иващенко

Сэмюэл Л. Джексон - агент Агастус Юджин Гиббонс – Валерий Сторожик

Тони Коллетт - агент Джейн Марк – Елена Харитонова

Рори Макканн - Теннисон Торч – Сергей Чихачев

