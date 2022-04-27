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Дипика Падукон

Deepika Padukone
Дипика Падукон
Дипика Падукон Deepika Padukone
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Дата рождения
5 января 1986
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Дипики Падукон

Родилась 5 января 1986 года. Копенгаген, Дания.

Фильмография Дипики Падукон
Три икса: Мировое господство
Три икса: Мировое господство
боевик 2017, США
6.0
Падмавати
Падмавати
драма, мелодрама 2017, Индия
7.0
Баджирао и Мастани
Баджирао и Мастани
боевик, драма, мелодрама, исторический 2015, Индия
7.0
Спектакль
Спектакль
мелодрама, драма, комедия 2015, Индия
7.0
Коктейль
Коктейль
мелодрама, драма, комедия 2014, Индия / Великобритания
6.0
Рам и Лила
Рам и Лила
мелодрама, семейный, мюзикл 2013, Индия
6.0
Берегитесь, красавицы
Берегитесь, красавицы
мелодрама, комедия, драма 2008, Индия
6.0
Ом Шанти Ом
Ом Шанти Ом
боевик, мюзикл, комедия, мелодрама, драма 2007, Индия
7.0
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