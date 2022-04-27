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Дипика Падукон
Дипика Падукон
Deepika Padukone
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Дипика Падукон
Deepika Padukone
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Дата рождения
5 января 1986
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Дипики Падукон
Родилась 5 января 1986 года. Копенгаген, Дания.
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Фильмография Дипики Падукон
Три икса: Мировое господство
боевик
2017, США
6.0
Падмавати
драма, мелодрама
2017, Индия
7.0
Баджирао и Мастани
боевик, драма, мелодрама, исторический
2015, Индия
7.0
Спектакль
мелодрама, драма, комедия
2015, Индия
7.0
Коктейль
мелодрама, драма, комедия
2014, Индия / Великобритания
6.0
Рам и Лила
мелодрама, семейный, мюзикл
2013, Индия
6.0
Берегитесь, красавицы
мелодрама, комедия, драма
2008, Индия
6.0
Ом Шанти Ом
боевик, мюзикл, комедия, мелодрама, драма
2007, Индия
7.0
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