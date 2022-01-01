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Крис У
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Kris Wu
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Kris Wu
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Дата рождения
6 ноября 1990
Возраст
31 год
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Криса У
Родился 6 ноября 1990 года. Гуанчжоу, Китай.
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Фильмография Криса У
Путешествие на Запад: Демоны
фэнтези, комедия, приключения
2017, Китай
5.0
Валериан и город тысячи планет
фантастика, боевик, приключения
2017, Франция
8.0
Русалка
мелодрама, драма, фэнтези, комедия
2016, Китай
6.0
Мистер Шесть
боевик, драма
2015, Китай
7.0
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