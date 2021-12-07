Меню
Где снималась «Миссия невыполнима»?

Елена Королева 7 декабря 2021 Дата обновления: 7 декабря 2021
Наш ответ:

Как ни странно, культовый фильм «Миссия невыполнима» отправился на подготовку к производству без сценария, который хотели использовать создатели фильма. Режиссер Брайан Де Пальма разработал последовательность действий, но продюсеры не были удовлетворены историей. Именно Де Пальма убедил Тома Круза установить первый акт фильма в Праге – городе, который в то время редко показывали в голливудских фильмах. Натурные кадры знаменитой сцены с поездом были сняты на юго-западной линии Глазго, между Нью-Камноком, Дамфрисом и Аннаном. Однако большая часть сцены была снята в павильонах Pinewood Studios на фоне синего экрана для последующей оцифровки.

Впрочем, как и во всех своих следующих фильмах, этот и другие трюки Том Круз выполнял самостоятельно – разумеется, используя страховочные тросы.

 

