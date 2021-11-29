Где находится дом, в котором снимали «Любовь и голуби»?

Наш ответ:

Дом, в котором проживал Василий Кузякин со своей семьей, снимали в карельском городе Медвежьегорске по адресу: улица Нижняя, 12. По словам режиссера Владимира Меньшова, домик, расположенный на окраине города, на берегу реки Кумса, сразу привлек их внимание. Поскольку действие разворачивается в Сибири, с разрешения хозяев они замостили все деревом, как это делали с сибирских деревнях. К сожалению, позднее часть дома и веранда сгорели при пожаре, хозяева были вынуждены переехать в город, а в Медвежьегорск приезжали на лето.