Где находится дом, в котором снимали «Любовь и голуби»?

Елена Королева 29 ноября 2021 Дата обновления: 29 ноября 2021
Наш ответ:

Дом, в котором проживал Василий Кузякин со своей семьей, снимали в карельском городе Медвежьегорске по адресу: улица Нижняя, 12. По словам режиссера Владимира Меньшова, домик, расположенный на окраине города, на берегу реки Кумса, сразу привлек их внимание. Поскольку действие разворачивается в Сибири, с разрешения хозяев они замостили все деревом, как это делали с сибирских деревнях. К сожалению, позднее часть дома и веранда сгорели при пожаре, хозяева были вынуждены переехать в город, а в Медвежьегорск приезжали на лето.

Но в 2018 году хозяин восстановил и веранду, и голубятню, которой, кстати, в изначальной постройке не было – киношники сделали ее специально для съемок.

Любовь и голуби
Любовь и голуби комедия, мелодрама
1984, СССР
8.0
Татьяна Макарова 26 мая 2023, 22:37
Отличный фильм
