Какие актеры играли роль Бэтмена?

Бэтмен в комиксах DC Comics существует с далекого 1939 года и, разумеется, за это время не раз появлялся на экране. Вот список актеров, которые играли роль Бэтмена в кино и сериалах:
Льюис Дж. Уилсон в сериале «Бэтмен» 1943 года
Роберт Лоури в сериале 1949 года «Бэтмен и Робин»
Адам Уэст в фильме 1966 года и нескольких сериалах/мультсериалах
Майкл Китон в «Бэтмене» 1989 года и «Бэтмен возвращается» 1992 года Тима Бертона
Вэл Килмер, «Бэтмен навсегда» 1995 года
Джордж Клуни, «Бэтмен и Робин» 1997 года
Кристиан Бэйл в трилогии «Темный рыцарь» Кристофера Нолана
Бен Аффлек в «Бэтмен против Супермена» и новой киновселенной DCEU
