Какие актеры играли роль Бэтмена?

Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:

Бэтмен в комиксах DC Comics существует с далекого 1939 года и, разумеется, за это время не раз появлялся на экране. Вот список актеров, которые играли роль Бэтмена в кино и сериалах:

Льюис Дж. Уилсон в сериале «Бэтмен» 1943 года

Роберт Лоури в сериале 1949 года «Бэтмен и Робин»

Адам Уэст в фильме 1966 года и нескольких сериалах/мультсериалах

Майкл Китон в «Бэтмене» 1989 года и «Бэтмен возвращается» 1992 года Тима Бертона

Вэл Килмер, «Бэтмен навсегда» 1995 года

Джордж Клуни, «Бэтмен и Робин» 1997 года

Кристиан Бэйл в трилогии «Темный рыцарь» Кристофера Нолана

Бен Аффлек в «Бэтмен против Супермена» и новой киновселенной DCEU

