Киноафиша Спроси Киноафишу Актеры и актрисы Кто играет роль Фредди Крюгера?

Кто играет роль Фредди Крюгера?

Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Роль Фредди Крюгера в серии культовых фильмов ужасов «Кошмар на улице вязов» и сопутствовавших сериалах играл актер Роберт Инглунд. В сериале Atop the Fourth Wall Фредди Крюгера сыграл актер Льюис Ловхог.
Упоминающиеся фильмы и сериалы

Кошмар на улице Вязов
Кошмар на улице Вязов триллер, фэнтези, ужасы
2010, США
6.0
