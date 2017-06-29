Меню
Кто играет роль Фредди Крюгера?
Почемучка
29 июня 2017
Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Роль Фредди Крюгера в серии культовых фильмов ужасов «Кошмар на улице вязов» и сопутствовавших сериалах играл актер Роберт Инглунд. В сериале Atop the Fourth Wall Фредди Крюгера сыграл актер Льюис Ловхог.
кто играл роль?
Роберт Инглунд
Robert Englund
Кошмар на улице Вязов
триллер, фэнтези, ужасы
2010, США
6.0
