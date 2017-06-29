Меню
Кто играет роль Анны Карениной в фильме Анна Каренина: История Вронского?
Кто играет роль Анны Карениной в фильме Анна Каренина: История Вронского?
Почемучка
29 июня 2017
Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Роль самой Анны Карениной в драме «Анна Каренина: История Вронского», вышедшей в 2017 году, играет знаменитая российская актриса Елизавета Боярская, дочь Михаила Боярского («Пять невест», «Адмиралъ», «Бункер»).
кто играл роль?
Персоны, которые упомянуты в вопросе
Елизавета Боярская
Elizaveta Boyarskaya
Упоминающиеся фильмы и сериалы
Онлайн
Анна Каренина. История Вронского
драма, исторический
2017, Россия
6.0
