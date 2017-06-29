Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Актеры и актрисы Кто играет роль Анны Карениной в фильме Анна Каренина: История Вронского?

Кто играет роль Анны Карениной в фильме Анна Каренина: История Вронского?

Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Роль самой Анны Карениной в драме «Анна Каренина: История Вронского», вышедшей в 2017 году, играет знаменитая российская актриса Елизавета Боярская, дочь Михаила Боярского («Пять невест», «Адмиралъ», «Бункер»).
Теги: кто играл роль?
Похожие вопросы
Кто играл роль Нины в сериале «Нина»? Кто играет роль Человека-паука? Кто играет главные роли в Сумерках? Кто играет роль Фредди Крюгера? Кто играл роль Дэдпула в фильме?

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Анна Каренина. История Вронского Онлайн
Анна Каренина. История Вронского драма, исторический
2017, Россия
6.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Рыбников называл ее «дубиной», а она увела оператора из семьи: ради чего учительница из «Весны на Заречной улице» бросила кино
1 числа выходит комедия, а 2 драма: подборка сериалов октября, которые точно вас зацепят
Считаете, что Вы — знаток советского кино? Тогда назовите 6 городов, где были сняты эти хиты (сложный тест)
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
Откройте душу матросу в тельняшечке: а потом угадайте 6/6 советских фильмов по хитовой строчке из песни (тест для меломанов)
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку
Без ядерных взрывов и голой Флоренс Пью: Киллиан Мерфи выбрал лучшую сцену в «Оппенгеймере» — Нолан с ним категорически не согласен
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше