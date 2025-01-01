Едва не умер еще в третьей части, а в «Заклятии 4» зрители переживали только за него: как на самом деле оборвалась жизнь реального Эда Уоррена

Джуди и Ник возвращаются спустя 9 лет: когда в России и Казахстане выйдет «Зверополис 2»

А что если бы «Игру в кальмара» перенесли в Японию XIX века? Netflix готовит новый громкий хит — смотрим трейлер «Последнего выжившего самурая»

«Родился замысел»: Михалков не собирался снимать «Утомленных солнцем 2», пока не вспомнил Шерлока — у сыщика позаимствовал одну фишку

«Остался лучшим за всю мою жизнь»: Бандерас назвал самый любимый фильм о войне — и его сняли в СССР, а не в Голливуде

Когда хочется чего-то необычного и очень страшного: топ-5 хэллоуинских фильмов, которые почему-то никто не смотрит

Бензопилу не носил и кучу людей не «покосил»: леденящая душу история настоящего маньяка из «Техасской резни»

Поляки точно ни при чем: в «Мадагаскаре» так и не объяснили, почему Ковальски зовут именно так, но вспомните его «фишку» – сразу поймете

Воротите нос от «Евангелиона»? А вы точно его правильно поняли? Объясняем «как для детей» самый сложный момент культового аниме 90-х

«Они либо боги, либо ничтожества»: психолог назвала 3 фильма СССР, где воспевают нарциссов – вдруг и ваш экранный любимчик найдется?