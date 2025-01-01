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Кимберли Уильямс-Пэйсли
Kimberly Williams-Paisley
Киноафиша
Персоны
Кимберли Уильямс-Пэйсли
Кимберли Уильямс-Пэйсли
Kimberly Williams-Paisley
Дата рождения
14 сентября 1971
Возраст
53 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Астория, Куинс, Нью-Йорк, США
Популярные фильмы
8.1
Мы - одна команда
(2006)
7.5
Десятое королевство
(2000)
7.1
Революция Иисуса
(2023)
Фильмография Кимберли Уильямс-Пэйсли
Жанр
Все
Драма
Комедия
Криминал
Приключения
Семейный
Спорт
Фэнтези
Год
Все
2023
2020
2018
2006
2000
1999
1995
1991
Все
8
Фильмы
7
Сериалы
1
Актриса
8
7.1
Революция Иисуса
Jesus Revolution
драма
2023, США
6
Рождественские хроники 2
The Christmas Chronicles: Part Two
фэнтези, семейный, комедия, приключения
2020, Канада
6.9
Рождественские хроники
The Christmas Chronicles
фэнтези, семейный, комедия, приключения
2018, США
Смотреть трейлер
8.1
Мы - одна команда
We Are Marshall
драма, спорт
2006, США
7.5
Десятое королевство
драма, приключения, фэнтези
2000, США
4.6
Симпатико
Simpatico
комедия, драма, криминал
1999, Великобритания / Франция / США
6.5
Отец невесты 2
Father Of The Bride Part II
драма, комедия
1995, США
6.9
Отец невесты
Father of the Bride
семейный, комедия
1991, США
Новости о Кимберли Уильямс-Пэйсли
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