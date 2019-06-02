«Страна Рождества» — это мистический сериал, за основу которого взят роман американского писателя и старшего сына «короля ужасов», Джо Хилла. Сюжет разворачивается вокруг взрослеющей девушки по имени Вик, открывающей у себя необычную способность с помощью собственного воображения создавать мост, который помогает ей искать потерянных людей или вещи, оставшиеся без хозяев. В какой-то момент Вик понимает, что не только она обладает даром. Маньяк Чарли Мэнкс вот уже сотни лет забирает «непослушных» маленьких детей в свою вымышленную Страну Рождества.