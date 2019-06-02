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Постер к сериалу Страна Рождества
Постер к сериалу Страна Рождества
Постер к сериалу Страна Рождества
Постер к сериалу Страна Рождества
Постер к сериалу Страна Рождества
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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5 постеров
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Оцените
Киноафиша Сериалы Страна Рождества
Страна Рождества (2019 - 2020) NOS4A2 18+
Год выпуска 2019
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 45 минут
Телеканал AMC
Продолжительность 15 часов 0 минут
О чем сериал

«Страна Рождества» — это мистический сериал, за основу которого взят роман американского писателя и старшего сына «короля ужасов», Джо Хилла. Сюжет разворачивается вокруг взрослеющей девушки по имени Вик, открывающей у себя необычную способность с помощью собственного воображения создавать мост, который помогает ей искать потерянных людей или вещи, оставшиеся без хозяев. В какой-то момент Вик понимает, что не только она обладает даром. Маньяк Чарли Мэнкс вот уже сотни лет забирает «непослушных» маленьких детей в свою вымышленную Страну Рождества.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Закари Куинто
Закари Куинто Charlie Manx
Эбон Мосс-Бакрак
Эбон Мосс-Бакрак Chris McQueen
Эшли Каммингс Vic McQueen
Оулавюр Дарри Оулафссон
Оулавюр Дарри Оулафссон Bing Partridge
Вирджиния Кулл
Вирджиния Кулл Linda McQueen
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Страна Рождества - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 10 эпизодов
 
Страна Рождества - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2020, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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