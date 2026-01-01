Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сезон охоты» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Дэйзи Эдгар-Джонс Награды

Награды и номинации Дэйзи Эдгар-Джонс

Daisy Edgar-Jones
Награды и номинации Дэйзи Эдгар-Джонс
Золотой глобус 2023 Золотой глобус 2023
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2021 Золотой глобус 2021
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021
Лучшая женская роль
Номинант
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше