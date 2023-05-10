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Киноафиша Новости Эндрю Гарфилд и Дэйзи Эдгар-Джонс сыграют в фильме о Карле Сагане и Энн Друян

Эндрю Гарфилд и Дэйзи Эдгар-Джонс сыграют в фильме о Карле Сагане и Энн Друян

10 мая 2023 15:02
Эндрю Гарфилд и Дэйзи Эдгар-Джонс сыграют в фильме о Карле Сагане и Энн Друян

Саган и Друян являются популяризаторами науки и авторами документального сериала «Космос: персональное путешествие».

Двукратный номинант на премию «Оскар» Эндрю Гарфилд («Новый Человек-паук») и Дэйзи Эдгар-Джонс («Там, где раки поют»), недавно сыгравшие вместе в мини-сериале «Под знаменем небес», снимутся в новом совместном проекте. Как сообщает Deadline, актеры сыграют главные роли в биографической драме «Вояджер» (Voyagers).

Фильм расскажет о взаимоотношениях астрофизика Карла Сагана и его супруги Энн Друян — именно их воплотят исполнители. Основное действие развернется в 1977 году, в период, когда ученые из NASA готовили к запуску первый в истории межзвездный зонд. В тот период Саган и его коллеги занимались созданием информационной пластинки, которую планировалось закрепить на объект, получившей в дальнейшем название «Золотая пластинка «Вояджера». То, что для Сагана началось как миссия наперегонки со временем, в итоге перетекло для него в невероятную историю любви с сотрудницей Энн Друян.

Режиссером выступит Себастьян Лелио («Фантастическая женщина», «Чудо»). Сценарий он написал вместе с Джессикой Голдберг («По наклонной», «Вдали») на основе личных интервью с Друян и прочими участниками тех событий. По словам Лелио, он с детства является поклонником документального сериала Сагана и его супруги «Космос», поэтому съемки картины об их романе для него настоящая честь.

Фото: Getty Images
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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