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Постер фильма Место в аду
Киноафиша Фильмы Место в аду

Место в аду

, 2026
A Place in Hell
США / драма, триллер
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Постер фильма Место в аду
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В ролях

Мишель Уильямс
Мишель Уильямс
Дэйзи Эдгар-Джонс
Дэйзи Эдгар-Джонс
Cate Fine
Эндрю Скотт
Эндрю Скотт
Дэнни Хьюстон
Дэнни Хьюстон
Кайл Муни
Артуро Кастро
Артуро Кастро
Esther McGregor
Dani Oliveros
Роб Янг
Роб Янг
Майкл Бенц
Майкл Бенц
Mark Borkowski
Иван Амаро Буллон
Режиссер Chloe Domont
Сценарист Chloe Domont
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Год выпуска 2026
Премьера в мире 25 декабря 2026
Дата выхода
26 февраля 2027 Великобритания
28 января 2027 Германия
5 февраля 2027 Испания
25 декабря 2026 США R
Производство MRC Film, Neon, Republic Pictures
Другие названия
A Place in Hell

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