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Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой»
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Место в аду
, 2026
A Place in Hell
США / драма, триллер
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Не пойду
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О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Мишель Уильямс
Дэйзи Эдгар-Джонс
Cate Fine
Эндрю Скотт
Дэнни Хьюстон
Кайл Муни
Артуро Кастро
Esther McGregor
Dani Oliveros
Роб Янг
Майкл Бенц
Mark Borkowski
Иван Амаро Буллон
Режиссер
Chloe Domont
Сценарист
Chloe Domont
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Год выпуска
2026
Премьера в мире
25 декабря 2026
Дата выхода
26 февраля 2027
Великобритания
28 января 2027
Германия
5 февраля 2027
Испания
25 декабря 2026
США
R
Производство
MRC Film, Neon, Republic Pictures
Другие названия
A Place in Hell
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