Пару капель – и в пакет: вот как чищу решетку для гриля и шампуры – многолетний нагар сходит пластом

В Госдуме сделали первое заявление о блокировке «Гугла» в РФ после удаления MAX из Google Play

Пошел за куриной грудкой, а свинина стоит дешевле: как выбрать качественную шею и карбонад

Спустя 6 лет после «Хода королевы»: Аня Тейлор-Джой теперь в сериале Apple TV с 85% свежести — очень «адреналиновая» новинка

Это детектив от Netflix 100% понравится фанатам «Первого отдела» и «Декстера»: всего лишь 5 эпизодов и реальная история в основе

Семенова пустили в расход — о худших героях «Невского» зрители долго не спорили: «Хотел выключить, когда он появлялся в кадре»

Вы неизлечимо больны советским кино, если угадаете хотя бы 4/6 фильмов СССР по диагнозу врачей (сложный тест)

«Бриллиантовую руку» обожают все, но иностранцы ставят на пьедестал совсем другую комедию СССР: у этого «шедевра» 8,3 на IMDb

Ривз, Джекман и Кавилл утирают слезы: эти 3 голливудских хита оборвались на самом интересном — фанаты до сих пор требуют продолжения

Ефремов после развода лишился крыши над головой: теперь ютится в съёмной «двушке» с молодой актрисой