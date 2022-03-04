«Свежатинка»: Рецензия Киноафиши

Ноа (Дэйзи Эдгар-Джонс) ненавидит все, что связано с дейтингом. И ее можно понять: неловкость, неестественность происходящего и потуги вытянуть информацию из своего собеседника, и все же это не самое гадкое, с чем ей приходится сталкиваться. А вот дикпики, сальности и мизогинные комментарии терпеть совсем невмоготу. После очередного неудачного свидания Ноа встречает чертовски обаятельного Стива (Себастиан Стэн), да еще и в крайне неожиданном месте – в супермаркете. «Я не думала, что люди еще знакомятся с людьми в реальной жизни», – скажет девушка подруге, рассказывая о новом знакомом. Общение между ней и Стивом складывается так удачно, что Ноа, доверившись мужчине, соглашается на совместную поездку на выходные. Однако вскоре оказывается, что знакомство со Стивом – это худшее, что могло случиться с Ноа. Да и вообще с любой женщиной.

Свежатинка

Целую четверть хронометража первый полный метр Мими Кейв прикидывается незамысловатым, но очаровательным ромкомом. Потерявшая надежду построить отношения героиня случайно встречает эдакого принца Чарминга, который мгновенно ее покоряет, – сказка отличная, но для реальной жизни звучит это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Спустя полчаса после начала фильма зрительская подозрительность оказывается абсолютно оправданной: Стив опаивает Ноа и запирает ее в клетке, а позже сообщает ей о своих намерениях пустить ее на мясо – более чем буквально – и хорошенько на этом заработать. Для него это основной источник дохода, и, кроме Ноа, в заточении находятся по меньшей мере еще две девушки. Метафора, может, и не самая изощренная, но крайне эффектная: женщин низвели до куска мяса на рынке.

Здесь «Свежатинка» делает поворот на 180 градусов и трансформируется в феминистский боди-хоррор. Тем не менее еще в первые романтические 30 минут хронометража Кейв почти незаметно намекает на истинную природу симпатяги Стива, фокусируясь, например, на крупных кадрах его зубов. «Я не ем животных», – скажет он во время одного из свиданий. Но это и не значит, что он веган, так ведь? Как только Стив становится абсолютно честен с Ноа, сам фильм перестает притворяться тем, чем он не является, и феминистское высказывание Кейв оказывается ничем не прикрыто: Стив кромсает на куски только женщин, а его покупатели – это ожидаемо мужчины. При этом Кейв избегает чрезмерного пафоса, а ее героиня не будет толкать длинные речи о том, какой Стив мерзавец и женоненавистник – спасение становится для нее единственной целью.

Свежатинка

Еще и сценарий Лорин Кан полон черного юмора: например, единственный возможный спаситель сбегает из дома Стива, вспоминая судьбу темнокожих героев в большинстве хорроров, а сама Ноа, ужиная в компании Стива приготовленной им человеческой грудкой, шутит: «Твоя грудь больше моей». Кейв и Кан прекрасно понимают, что в первую очередь делают жанровое кино, и хотя не отказываются от внедрения в свой фильм комментария на актуальную тему, все же сделали своей целью заставить зрителя почувствовать максимальный дискомфорт от всего происходящего и справились с этим отлично: когда «Свежатинка» добирается до своей кульминации, и все попытки Ноа втереться в доверие к Стиву подходят к своему логическому завершению, с вероятностью 99% зритель догадается, как именно героиня отомстит, и сама идея оказывается тошнотворной.

«Свежатинка» однозначно понравится двум типам зрителей: поклонникам Себастиана Стэна и фанатам хорроров Джордана Пила. Для первых фильм станет однозначно чем-то новым, потому что Стэн впервые появляется в подобной роли, и обаятельный маньяк в его исполнении не только убедителен, но и весьма очарователен. Вторые же оценят «Свежатинку» как необычный жанровый фильм, который тем не менее выходит за привычные рамки боди-хоррора.