Гас — тридцатиоднолетний холостяк, который работает приходящим учителем детей-актёров на съёмочной площадке сериала о ведьмах. В принципе, его можно назвать неудачником, но Гас не вешает нос — когда-нибудь он найдёт любовь и станет настоящим сценаристом (он написал эпизод сериала, на котором работает, но никак не решается подсунуть его «нужным людям»). Микки — тридцатидвухлетняя алкоголичка, не брезгующая и лёгкими наркотиками, которая набралась решимости послать-таки своего инфантильного парня, но завязать с другими вредными привычками не может. Однажды два одиночества встретятся в магазине, и их жизни уже никогда не будут прежними.