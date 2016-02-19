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Постер сериала Любовь
Постер сериала Любовь
Постер сериала Любовь
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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3 постера
Киноафиша Сериалы Любовь

Любовь (2016 - 2018)

Love 18+
Год выпуска 2016
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность сериала 28 часов 20 минут

О чем сериал

Гас — тридцатиоднолетний холостяк, который работает приходящим учителем детей-актёров на съёмочной площадке сериала о ведьмах. В принципе, его можно назвать неудачником, но Гас не вешает нос — когда-нибудь он найдёт любовь и станет настоящим сценаристом (он написал эпизод сериала, на котором работает, но никак не решается подсунуть его «нужным людям»). Микки — тридцатидвухлетняя алкоголичка, не брезгующая и лёгкими наркотиками, которая набралась решимости послать-таки своего инфантильного парня, но завязать с другими вредными привычками не может. Однажды два одиночества встретятся в магазине, и их жизни уже никогда не будут прежними.

В ролях
В ролях
Гиллиан Джейкобс
Гиллиан Джейкобс
Майк Митчелл
Майк Митчелл
Керри Кенни
Трейси Томс
Бретт Гельман
Бретт Гельман
Клаудия О’Доэрти
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Сезоны
Любовь - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 10 эпизодов
 
Любовь - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2017, 12 эпизодов
 
Любовь - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2018, 12 эпизодов
 
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