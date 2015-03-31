«Юная» — это американский сериал от создателя «Секса в большом городе» Даррена Стара. В центре сюжета снова женщины в большом городе, но с совершенно другой историей. Главной героине Лизе уже сорок лет, и ей кажется, что ее распавшийся брак был ложью и теперь она уже стара для чего-то нового. Отличная карьера давно в прошлом, и ни один издательский дом или журнал не готов взять ее после почти двадцатилетнего перерыва. Однажды с подачи своей лучшей подруги Мэгги Лиза успешно прикидывается двадцатишестилетней девушкой и получает работу в издательстве, а затем и молодого любовника. Теперь ее окружают разведенная начальница, презирающая вчерашних школьниц, и новые молодые подруги, чей путь только начинается.