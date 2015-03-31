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Постер к сериалу Юная
Постер к сериалу Юная
Смотреть за 1 рубль
Постер к сериалу Юная
Постер к сериалу Юная
Постер к сериалу Юная
Постер к сериалу Юная
Постер к сериалу Юная
Рейтинги
7.5 Рейтинг IMDb: 7.8
Оцените
7 постеров
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Рейтинги
7.5 Рейтинг IMDb: 7.8
Оцените
Киноафиша Сериалы Юная
Юная (2015 - …) Younger 16+
Год выпуска 2015
Страна США
Всего сезонов 7 сезонов
Эпизод длится 30 минут
Телеканал TV Land
Продолжительность 42 часа 0 минут
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О чем сериал

«Юная» — это американский сериал от создателя «Секса в большом городе» Даррена Стара. В центре сюжета снова женщины в большом городе, но с совершенно другой историей. Главной героине Лизе уже сорок лет, и ей кажется, что ее распавшийся брак был ложью и теперь она уже стара для чего-то нового. Отличная карьера давно в прошлом, и ни один издательский дом или журнал не готов взять ее после почти двадцатилетнего перерыва. Однажды с подачи своей лучшей подруги Мэгги Лиза успешно прикидывается двадцатишестилетней девушкой и получает работу в издательстве, а затем и молодого любовника. Теперь ее окружают разведенная начальница, презирающая вчерашних школьниц, и новые молодые подруги, чей путь только начинается.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Даррен Стар
Даррен Стар
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Хилари Дафф
Хилари Дафф Kelsey Peters
Деби Мейзар
Деби Мейзар Maggie Amato
Нико Торторелла
Нико Торторелла Josh
Питер Хэрман
Питер Хэрман Charles Brooks
Мириам Шор
Мириам Шор Diana Trout
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Юная - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 12 эпизодов
 
Юная - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2016, 12 эпизодов
 
Юная - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2016, 12 эпизодов
 
Юная - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2017, 12 эпизодов
 
Юная - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2018, 12 эпизодов
 
Юная - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2019, 12 эпизодов
 
Юная - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2021, 12 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Юная
Кадры из сериала
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