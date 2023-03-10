Дженнифер Лоуренс пытается переспать с 19-летним парнем в трейлере комедии «Без обид»

Фильм с экстремальным юмором от сценариста «Новенькой» и «Офиса» выйдет на экраны в июне.

Кинокомпания Sony Pictures выпустила трейлер комедии «Без обид». Главные роли в фильме сыграли Дженнифер Лоуренс («Не смотрите наверх»), Эндрю Фельдман («Агорафобия»), Мэттью Бродерик («Выходной день Ферриса Бьюллера»), Лаура Бенанти («Тик-так... БУМ!») и Натали Моралес («Прощай навсегда»).

В центре сюжета — молодая таксистка Мэдди (Лоуренс), лишившаяся автомобиля по решению суда. Из-за потери главного источника дохода героине приходится срочно искать способ получить новую машину. К счастью, вскоре она находит объявление, в котором заботливые мать (Бенанти) и отец (Бродерик) обещают отдать свой автомобиль девушке, которая переспит с их застенчивым сыном Перси (Фельдман) до того, как он поступит в колледж. От безысходности Мэдди решает взяться за эту сомнительную работу. Однако соблазнение 19-летнего юноши оказывается куда более сложной задачей, чем казалось на первый взгляд.

Режиссером картины выступил Джин Ступницки, наиболее известный по комедии «Хорошие мальчики». Сценарий ленты написал Джон Филлипс, ранее работавший над сериалами «Новенькая» и «Офис».

Премьера «Без обид» состоится 23 июня.