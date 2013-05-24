Незадолго до свадьбы сотрудницы полиции Саши Мелиховой, убивают её отца. Полковник Мелихов возглавлял уголовный розыск и был уважаемым сотрудником полиции, но тот факт, что его убили из его собственного табельного оружия, заставляет коллег подозревать полковника в связях с криминальными кругами. Позже пистолет находят у одного из членов преступной банды, занимающейся грабежами ювелирных магазинов. Это ещё больше укрепляет версию оперативников, о связи Мелихова с бандитами. Теперь Саше не до свадебного торжества — она бросает все приготовления и берётся раскрыть это дело, чтобы защитить честь любимого отца и наказать виновных в его смерти. Над сериалом работал режиссёр Игорь Копылов — создатель таких известных телевизионных сериалов как «Ленинград 46», «Улицы разбитых фонарей 7» и «Крылья Империи».