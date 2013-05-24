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Постер сериала Легенда для оперши
Постер сериала Легенда для оперши
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Киноафиша Сериалы Легенда для оперши

Легенда для оперши (2013 - 2013)

Legenda dlya opershi 18+
Год выпуска 2013
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 46 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 3 часа 4 минуты

О чем сериал

Незадолго до свадьбы сотрудницы полиции Саши Мелиховой, убивают её отца. Полковник Мелихов возглавлял уголовный розыск и был уважаемым сотрудником полиции, но тот факт, что его убили из его собственного табельного оружия, заставляет коллег подозревать полковника в связях с криминальными кругами. Позже пистолет находят у одного из членов преступной банды, занимающейся грабежами ювелирных магазинов. Это ещё больше укрепляет версию оперативников, о связи Мелихова с бандитами. Теперь Саше не до свадебного торжества — она бросает все приготовления и берётся раскрыть это дело, чтобы защитить честь любимого отца и наказать виновных в его смерти. Над сериалом работал режиссёр Игорь Копылов — создатель таких известных телевизионных сериалов как «Ленинград 46», «Улицы разбитых фонарей 7» и «Крылья Империи».
 

В ролях
В ролях
Алексей Горбунов
Алексей Горбунов
Евгений Леонов-Гладышев
Евгений Леонов-Гладышев
Олег Хамитов
Антон Багмет
Евгений Филатов
Евгений Филатов
Андрей Полищук
Андрей Полищук
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Легенда для оперши - Сезон 1 Сезон 1
2013, 4 эпизода
 
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