«Свой-чужой» – это российский криминально-драматический сериал о приемном сыне известного мафиози. Бывший «крестный отец» криминальной группировки оставляет преступный бизнес за спиной и становится банкиром. Но и в новом деле он не отступается от прежних методов и принципов, поэтому ему необходим свой человек в прокуратуре. У него есть идеальный вариант – мальчик-сирота, воспитанный в его семье. Юношу не знают в полиции, и он, как никто другой, предан «отцу», поэтому именно он идет работать в прокуратуру.