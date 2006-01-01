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Киноафиша Сериалы Свой-чужой

Свой-чужой (2006 - 2006)

Свой-чужой 16+
Год выпуска 2006
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Продолжительность сериала 10 часов 24 минуты
О чем сериал

«Свой-чужой» – это российский криминально-драматический сериал о приемном сыне известного мафиози. Бывший «крестный отец» криминальной группировки оставляет преступный бизнес за спиной и становится банкиром. Но и в новом деле он не отступается от прежних методов и принципов, поэтому ему необходим свой человек в прокуратуре. У него есть идеальный вариант – мальчик-сирота, воспитанный в его семье. Юношу не знают в полиции, и он, как никто другой, предан «отцу», поэтому именно он идет работать в прокуратуру.

В ролях
В ролях
Михаил Евланов
Михаил Евланов
Андрей Смоляков
Андрей Смоляков
Артур Ваха
Артур Ваха
Александр Дьяченко
Александр Галибин
Александр Галибин
Алиса Признякова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Свой-чужой - Сезон 1 Сезон 1
2006, 12 эпизодов
 
Кадры из сериала
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