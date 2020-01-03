Спектакль Казанова. Ars Vivendi

Легендарный Казанова в исполнении Сергея Безрукова

Джакомо Казанова – имя, известное каждому. Путешественник, учёный, писатель, музыкант, врач и военный, но больше всего он запомнился своими подвигами в покорении женских сердец. Его жизнь – это серия невероятных авантюр, и именно о них расскажет новая постановка Фонда Сергея Безрукова — «Казанова. Ars Vivendi».

Приключения в России

Спектакль переносит Казанову в Россию времён Екатерины II. Жгучий итальянский темперамент сталкивается с холодом северной империи, создавая комедийную ситуацию, которая заставит смеяться на протяжении всего вечера. Главный герой встречает яркую галерею персонажей: очаровательные фрейлины Протасова и Перекусихина, великий учёный Ломоносов, ироничная Екатерина II и прямолинейный граф Орлов.

Комедия и мелодрама в одном спектакле

Режиссёр и исполнитель главной роли Сергей Безруков сумел найти новую трактовку образа Казановы. Спектакль сочетает в себе классическую комедию положений и мелодраму, показывая Казанову не только как авантюриста, но и как благородного джентльмена, хорошего друга и человека, способного на настоящую любовь.

Искусство жить

Название «Ars Vivendi» переводится как «искусство жить», и к концу спектакля зритель поймёт, что жизнь Казановы действительно была произведением искусства. Каждое его приключение – это история, полная страсти, юмора и любви, которая не оставит равнодушным никого.

Не пропустите яркую и увлекательную комедию о великом авантюристе!