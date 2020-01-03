Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Казанова. Ars Vivendi
Билеты от 3500₽
Киноафиша Казанова. Ars Vivendi

Спектакль Казанова. Ars Vivendi

Постановка
Губернский театр 16+
Продолжительность 3 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Легендарный Казанова в исполнении Сергея Безрукова

Джакомо Казанова – имя, известное каждому. Путешественник, учёный, писатель, музыкант, врач и военный, но больше всего он запомнился своими подвигами в покорении женских сердец. Его жизнь – это серия невероятных авантюр, и именно о них расскажет новая постановка Фонда Сергея Безрукова — «Казанова. Ars Vivendi».

Приключения в России

Спектакль переносит Казанову в Россию времён Екатерины II. Жгучий итальянский темперамент сталкивается с холодом северной империи, создавая комедийную ситуацию, которая заставит смеяться на протяжении всего вечера. Главный герой встречает яркую галерею персонажей: очаровательные фрейлины Протасова и Перекусихина, великий учёный Ломоносов, ироничная Екатерина II и прямолинейный граф Орлов.

Комедия и мелодрама в одном спектакле

Режиссёр и исполнитель главной роли Сергей Безруков сумел найти новую трактовку образа Казановы. Спектакль сочетает в себе классическую комедию положений и мелодраму, показывая Казанову не только как авантюриста, но и как благородного джентльмена, хорошего друга и человека, способного на настоящую любовь.

Искусство жить

Название «Ars Vivendi» переводится как «искусство жить», и к концу спектакля зритель поймёт, что жизнь Казановы действительно была произведением искусства. Каждое его приключение – это история, полная страсти, юмора и любви, которая не оставит равнодушным никого.

Не пропустите яркую и увлекательную комедию о великом авантюристе!

Режиссер
Сергей Безруков
Сергей Безруков
В ролях
Сергей Безруков
Сергей Безруков
Янина Соколовская
Сергей Степин
Сергей Степин
Сергей Сафронов
Сергей Сафронов
Елена Муравьева
Елена Муравьева

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 сентября
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
19:00 от 3500 ₽
31 октября
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
19:00 от 3500 ₽
23 ноября
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
19:00 от 3500 ₽
16 декабря
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
19:00 от 3500 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 6 августа
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 2500 ₽

Фотографии

Казанова. Ars Vivendi Казанова. Ars Vivendi Казанова. Ars Vivendi Казанова. Ars Vivendi Казанова. Ars Vivendi Казанова. Ars Vivendi Казанова. Ars Vivendi Казанова. Ars Vivendi Казанова. Ars Vivendi Казанова. Ars Vivendi Казанова. Ars Vivendi Казанова. Ars Vivendi Казанова. Ars Vivendi Казанова. Ars Vivendi Казанова. Ars Vivendi Казанова. Ars Vivendi Казанова. Ars Vivendi Казанова. Ars Vivendi Казанова. Ars Vivendi Казанова. Ars Vivendi Казанова. Ars Vivendi Казанова. Ars Vivendi Казанова. Ars Vivendi Казанова. Ars Vivendi

В ближайшие дни

Двое
16+
Иммерсивный
Двое
7 августа в 22:00 Пространство Camera
от 15000 ₽
Рапунцель. Жестокие игры
18+
Драма
Рапунцель. Жестокие игры
7 августа в 19:00 КЦ «Хитровка»
от 1800 ₽
Мастер и Маргарита. Нехорошая квартира
16+
Иммерсивный
Мастер и Маргарита. Нехорошая квартира
17 октября в 19:00 Хитрые люди
от 2500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше