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1963. Время, вперед!, 2023

2023 / Россия
Оценить фильм можно будет после премьеры
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Год выпуска 2023
Возраст 18+
Режиссер
Саша Парацелс
В ролях
Ульяна Донскова
Ульяна Донскова
Николай Наумов
Николай Наумов
Арина Постникова
Арина Постникова
Анна Уколова
Анна Уколова
Павел Комаров
Павел Комаров
Все актеры и съемочная группа
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Стартовали съемки фильма «1963. Время, вперед!» о полете в космос Валентины Терешковой Картина послужит основой для сериала.
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1 августа 2023 17:05
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