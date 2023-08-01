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1963. Время, вперед!
1963. Время, вперед!, 2023
2023 / Россия
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о выходе в прокат
Год выпуска
2023
Возраст
18+
Режиссер
Саша Парацелс
В ролях
Ульяна Донскова
Николай Наумов
Арина Постникова
Анна Уколова
Павел Комаров
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Стартовали съемки фильма «1963. Время, вперед!» о полете в космос Валентины Терешковой
Картина послужит основой для сериала.
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1 августа 2023 17:05
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