Соцсети
фантастика, комедия, драма 2023, Россия
Крепостные
исторический, комедия 2023, Россия
Реальные пацаны против зомби
комедия 2020, Россия
Реальные пацаны
комедия 2010, Россия
Владимир Селиванов родился 22 июля 1985 года в Пермском крае. В студенческие годы играл в КВН, создал команду «Степлер». Широкую известность среди российских зрителей получил благодаря роли Вована в комедийном сериале «Реальные пацаны» на канале ТНТ. Так и появился псевдоним Владимира. После успеха этого проекта Селиванова стали приглашать другие режиссеры. Он сыграл в картинах «Реальные пацаны против зомби», «СамоИрония судьбы!» (2022), сериале «Соцсети» (2023) и многих других. Помимо актерской деятельности, Владимир занимается музыкой. С юности увлекается рэпом и хип-хопом. Многие из его песен стали саундтреками к сериалу «Реальные пацаны». В 2017 году вместе со своей группой «Раён» Селиванов участвовал в шоу «Минута славы».