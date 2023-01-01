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Владимир Селиванов
Владимир Селиванов
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Владимир Селиванов

Дата рождения
22 июля 1985
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Лысьва, Пермская область, СССР

Биография Владимир Селиванов

Владимир Селиванов родился 22 июля 1985 года в Пермском крае. В студенческие годы играл в КВН, создал команду «Степлер». Широкую известность среди российских зрителей получил благодаря роли Вована в комедийном сериале «Реальные пацаны» на канале ТНТ. Так и появился псевдоним Владимира. После успеха этого проекта Селиванова стали приглашать другие режиссеры. Он сыграл в картинах «Реальные пацаны против зомби», «СамоИрония судьбы!» (2022), сериале «Соцсети» (2023) и многих других. Помимо актерской деятельности, Владимир занимается музыкой. С юности увлекается рэпом и хип-хопом. Многие из его песен стали саундтреками к сериалу «Реальные пацаны». В 2017 году вместе со своей группой «Раён» Селиванов участвовал в шоу «Минута славы».

Популярные фильмы

Реальные пацаны против зомби 4.5
Реальные пацаны против зомби (2020)
Zомбоящик 2.6
Zомбоящик (2018)
Соцсети 0.0
Соцсети (2023)

Фильмография Владимир Селиванов

Жанр
Год
Все 5 Фильмы 2 Сериалы 3 Актер 5
Соцсети
Соцсети
фантастика, комедия, драма 2023, Россия
Крепостные
исторический, комедия 2023, Россия
Реальные пацаны против зомби 4.5
Реальные пацаны против зомби
комедия 2020, Россия
Zомбоящик 2.6
Zомбоящик
комедия 2018, Россия
Реальные пацаны
Реальные пацаны
комедия 2010, Россия
Новости о Владимир Селиванов
Начались съемки десятого сезона сериала «Реальные пацаны»
Начались съемки десятого сезона сериала «Реальные пацаны»
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