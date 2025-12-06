Шальная императрица
– Три подруги из Петербурга — Лера, Валя и Оля ради смеха проводят мистический ритуал, и вдруг на кухне, среди свечей, материализуется сама Екатерина Великая. Императрица в короне стремительно осваивает XXI век: пробует капучино, в приложении такси ищет тариф «Карета», а ночью с блеском открывает для себя танцпол. Подруги в восторге, пока не замечают, что реальность вокруг начинает слегка чудить.
Тебя и тянет на запОдные фильмы
К сожалению, совершенно провальный финал (весь этот бред, связанный с альтернативной историей) сильно портит положительное впечатление.
Сюжет повествует о трёх скучающих подругах, которые вызывают дух Екатерины Великой. И та воплоти переносится из прошлого в настоящее, попадая в современный Петербург. Императрица знакомится с гаджетами и транспортом, а её появление меняет жизнь подруг, да и вообще жизнь людей в целом.
Хоть кино получилось немного глупое и наивное, а моментами пафосное, смотрится оно легко и на одном дыхании. Интересно и забавно наблюдать за императрицей в современном обществе.
Актёрский состав понравился. Особенно - роль Екатерины в исполнении Ирины Пеговой. Можно сказать, из-за неё и пошёл на этот фильм.
Подводя итог, «Шальная императрица» - развлекательное кино для отдыха.
Жаль, что возрастные ограничения 18+. Фильм реально хорош. Его точно стоит посмотреть.
Моя оценка: 10 из 10. 👍
