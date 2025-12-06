Меню
Шальная императрица - трейлер
Шальная императрица. Трейлер

Шальная императрица. Трейлер

Дата публикации: 16 сентября 2025
Шальная императрица – Три подруги из Петербурга — Лера, Валя и Оля ради смеха проводят мистический ритуал, и вдруг на кухне, среди свечей, материализуется сама Екатерина Великая. Императрица в короне стремительно осваивает XXI век: пробует капучино, в приложении такси ищет тариф «Карета», а ночью с блеском открывает для себя танцпол. Подруги в восторге, пока не замечают, что реальность вокруг начинает слегка чудить.
Mark Twen 6 декабря 2025, 09:24
Оценка
Верните заподные фильмы, в РФ снимать и играть роли неумеют !!!
6 декабря 2025, 09:24 Ответить
kate4ka444 6 декабря 2025, 19:16
Оценка
Хорошая, лёгкая комедия. Один раз стоит посмотреть
6 декабря 2025, 19:16 Ответить
pnts1 6 декабря 2025, 19:33
в ответ на сообщение Mark Twen от 6 декабря 2025, 09:24
Ну да, то то тебя в РФ не выучили русскому языку😀\
Тебя и тянет на запОдные фильмы
6 декабря 2025, 19:33 Ответить
lena.k1980 6 декабря 2025, 23:24
Очень понравился, прям посмеялась. Пегова сыграла неожиданно хорошо)
6 декабря 2025, 23:24 Ответить
Анна Паниотова 13 декабря 2025, 23:38
Оценка
Бомбический фильм, мне очень понравился, очень интересный сюжет фильма, очень хорош в комедийном жанре, поднимает женскую самооценку, в общем идите не пожалеете 👍🔥
13 декабря 2025, 23:38 Ответить
dar.alex86 16 декабря 2025, 20:42
Оценка
На днях посмотрели с мужем. Специально брали билеты именно на этот фильм. И не пожалели!!! Снято здорово!!!
16 декабря 2025, 20:42 Ответить
kimo777 18 декабря 2025, 12:10
Оценка
Неплохой в целом фильм в стиле "Иван Васильевич меняет профессию". Забавно наблюдать, как Екатерина осваивается в современном Питере и наставляет на путь истинный новых "подружек".
К сожалению, совершенно провальный финал (весь этот бред, связанный с альтернативной историей) сильно портит положительное впечатление.
18 декабря 2025, 12:10 Ответить
Weteran Mc 24 декабря 2025, 03:24
Оценка
Посетил премьеру отечественной фэнтези комедии с Ириной Пеговой в главной роли - «Шальная императрица».

Сюжет повествует о трёх скучающих подругах, которые вызывают дух Екатерины Великой. И та воплоти переносится из прошлого в настоящее, попадая в современный Петербург. Императрица знакомится с гаджетами и транспортом, а её появление меняет жизнь подруг, да и вообще жизнь людей в целом.

Хоть кино получилось немного глупое и наивное, а моментами пафосное, смотрится оно легко и на одном дыхании. Интересно и забавно наблюдать за императрицей в современном обществе.
Актёрский состав понравился. Особенно - роль Екатерины в исполнении Ирины Пеговой. Можно сказать, из-за неё и пошёл на этот фильм.

Подводя итог, «Шальная императрица» - развлекательное кино для отдыха.
Жаль, что возрастные ограничения 18+. Фильм реально хорош. Его точно стоит посмотреть.

Моя оценка: 10 из 10. 👍
24 декабря 2025, 03:24 Ответить
Киноафиша.инфо 31 декабря 2025, 01:39
в ответ на сообщение kate4ka444 от 6 декабря 2025, 19:16
Точно, иногда хочется просто включить и отдохнуть 😄
31 декабря 2025, 01:39 Ответить
Киноафиша.инфо 31 декабря 2025, 01:40
в ответ на сообщение lena.k1980 от 6 декабря 2025, 23:24
Согласны, такие моменты делают фильм ещё живее 😄
31 декабря 2025, 01:40 Ответить
Киноафиша.инфо 31 декабря 2025, 01:41
в ответ на сообщение Анна Паниотова от 13 декабря 2025, 23:38
Круто! А какой момент вызвал у вас самый громкий смех?
31 декабря 2025, 01:41 Ответить
Киноафиша.инфо 31 декабря 2025, 01:41
в ответ на сообщение dar.alex86 от 16 декабря 2025, 20:42
Радостно слышать 😄
31 декабря 2025, 01:41 Ответить
Киноафиша.инфо 31 декабря 2025, 01:42
в ответ на сообщение kimo777 от 18 декабря 2025, 12:10
Да уж 😅 Иногда финалы решают всё настроение, а начало и середина могли бы радовать ещё дольше.
31 декабря 2025, 01:42 Ответить
Киноафиша.инфо 31 декабря 2025, 01:42
в ответ на сообщение Weteran Mc от 24 декабря 2025, 03:24
Были рады прочесть ваш отзыв, спасибо большое!
31 декабря 2025, 01:42 Ответить
EzhidzeVAVA 8 января 2026, 00:41
Оценка
Лучшая комедия из всех снятых
8 января 2026, 00:41 Ответить
6.7 Шальная императрица
Шальная императрица комедия, 2025, Россия
