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Постер фильма Шошана
6.6
Шошана - Трейлер
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6.6

Шошана

, 2023
Shoshana
Великобритания, Италия / триллер / 18+
Трейлеры
Постер фильма Шошана
6.6
Шошана - Трейлер
Шошана  Трейлер

В ролях

Ирина Старшенбаум
Ирина Старшенбаум
Shoshana Borochov
Гарри Меллинг
Гарри Меллинг
Geoffrey Morton
Дуглас Бут
Дуглас Бут
Tom Wilkin
Тим Уоллерс
Офер Секер
Ezra
Gal Mizrav
Shlomo Ben Yosef
Иэн Харт
Иэн Харт
Robert Chambers
Aury Alby
Avraham Stern
Yoav Bavly
Eli (Histadrut Office Boy)
Liudmyla Vasylieva
Luba Borochov
Aliosha Massine
Efrain Ilin
Режиссер Майкл Уинтерботтом
Сценарист Майкл Уинтерботтом, Лоуренс Кориа, Пол Вираг
Композитор Дэвид Холмс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / Италия
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 31 июля 2024
Премьера в мире 8 сентября 2023
Дата выхода
15 марта 2024 Болгария
23 февраля 2024 Великобритания 15
25 января 2024 Израиль 16
23 февраля 2024 Ирландия 15A
31 июля 2024 Испания 16
27 июня 2024 Италия 6+
5 сентября 2025 США NR
24 февраля 2024 Сербия
Сборы в мире $244 244
Производство Revolution Films, Bartlebyfilm
Другие названия
שׁוֹשַׁנָּה בּוֹרוֹכוֹב, 肖莎娜

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
Обновлено 18 февраля 2026

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Шошана - Трейлер
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Отзывы о фильме

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