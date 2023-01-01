Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Уличные танцы. Мировой уровень"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Шошана
Shoshana
Шошана, 2023
2023 / Великобритания / Италия
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Жанр:
триллер
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Продолжительность
1 час 59 минут
Год выпуска
2023
Возраст
18+
Режиссер
Майкл Уинтерботтом
В ролях
Ирина Старшенбаум
Гарри Меллинг
Дуглас Бут
Тим Уоллерс
Офер Секер
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
8.1
IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
В прокате
Премьеры
Онлайн
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
Повелитель ветра
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, биография
Неудержимые 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, триллер
Гран Туризмо
Рецензия
Отзывы
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Дурные деньги
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, комедия, драма
Великая ирония
Рецензия
Отзывы
2023, Франция / США, комедия, драма, мелодрама, триллер
Иван Семенов: Большой поход
Отзывы
2023, Россия, комедия
После. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2023, США, драма
Школа Магических Зверей: Тайна Подземелья
Отзывы
2022, Германия, приключения, комедия, семейный
Судзумэ, закрывающая двери
Рецензия
Отзывы
2022, Япония, аниме , драма
Капкан: Судная Ночь
Отзывы
2023, США, триллер
Related video
Избитый до полусмерти актер из сериала «Солдаты» вышел на связь: сказал всего одну фразу
Этот певец легко заменит Кудайбергена: от его голоса даже Малахов в шоке
Странность с внешностью Шурика не замечали годами: дело вот в чем
Не только израильтяне и русские: гражданами какой страны оказались Пугачева с двойняшками
Плевать на жениха: женщины с этими именами сбегают с собственной свадьбы
Словно родная сестра Лопес: ахнете, увидев бывшую жену Аффлека
Все из-за «Пса»: съемки в сериале стали для Панфилова роковыми
Протезы больше не помеха: Костомаров вернется на лед, и очень скоро
Известная актриса перешла черту: дочери Михалкова угрожают переломать кости
Позор на всю страну: Билану невероятно стыдно за пьяный концерт
Пройдите этот тест, а мы точностью угадаем ваш тип парней
А вы замечали? Вот что ведущим «Жди меня» категорически запрещено делать
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить