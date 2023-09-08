Шошана, 2023

Детали фильма
Страна
Великобритания / Италия
Продолжительность
1 час 59 минут
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
31 июля 2024
Премьера в мире
8 сентября 2023
Дата выхода
|15 марта 2024
|Болгария
|
|
|23 февраля 2024
|Великобритания
|
|15
|25 января 2024
|Израиль
|
|16
|23 февраля 2024
|Ирландия
|
|15A
|31 июля 2024
|Испания
|
|16
|27 июня 2024
|Италия
|
|6+
|5 сентября 2025
|США
|
|NR
|24 февраля 2024
|Сербия
|
|
Сборы в мире
$244 244
Производство
Revolution Films, Bartlebyfilm
Другие названия
שׁוֹשַׁנָּה בּוֹרוֹכוֹב, 肖莎娜