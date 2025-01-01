Menu
Aleksey Vedernikov
Aleksey Vedernikov

Date of Birth
2 February 1986
Age
39 years old
Zodiac sign
Aquarius

Popular Films

Otkryvay, policiya! 9.4
Otkryvay, policiya! (2023)
Ryzhiy 8.4
Ryzhiy (2023)
Grom. Trudnoe detstvo 6.8
Grom. Trudnoe detstvo (2022)

Filmography

Genre
Year
All 14 Films 3 TV Shows 11 Actor 14
Lozhnaya trevoga
Lozhnaya trevoga
Romantic 2025, Russia
Shef
Shef
Comedy 2024, Russia
Zashchitnaya reakciya
Zashchitnaya reakciya
Detective 2024, Russia
Carskaya privivka
Carskaya privivka
History, Drama 2023, Russia
Merzlaya zemlya
Merzlaya zemlya
Drama, Thriller 2023, Russia/USA
Otkryvay, policiya! 9.4
Otkryvay, policiya!
Comedy, Crime 2023, Russia
Ledyanoe serdce Severiny
Ledyanoe serdce Severiny
Romantic 2023, Russia
Ryzhiy 8.4
Ryzhiy Ryzhiy
Biography, Drama 2023, Russia
Watch trailer
Akter
Akter
2022, Russia
Grom. Trudnoe detstvo 6.8
Grom. Trudnoe detstvo Grom. Trudnoe detstvo
Action, Crime, Detective, Comedy 2022, Russia
Watch trailer
Ivanko
Ivanko
Comedy 2020, Russia
Another Woman 6
Another Woman Davay razvedyomsya!
Comedy 2019, Russia
Watch trailer
Ladoga
Ladoga
Drama, War 2014, Russia
Shuler
Shuler
Drama, Crime 2013, Ukraine
