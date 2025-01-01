Menu
Filmography
Aleksey Vedernikov
Aleksey Vedernikov
Date of Birth
2 February 1986
Age
39 years old
Zodiac sign
Aquarius
Popular Films
9.4
Otkryvay, policiya!
(2023)
8.4
Ryzhiy
(2023)
6.8
Grom. Trudnoe detstvo
(2022)
Filmography
14
Lozhnaya trevoga
Romantic
2025, Russia
Shef
Comedy
2024, Russia
Zashchitnaya reakciya
Detective
2024, Russia
Carskaya privivka
History, Drama
2023, Russia
Merzlaya zemlya
Drama, Thriller
2023, Russia/USA
9.4
Otkryvay, policiya!
Comedy, Crime
2023, Russia
Ledyanoe serdce Severiny
Romantic
2023, Russia
8.4
Ryzhiy
Ryzhiy
Biography, Drama
2023, Russia
Watch trailer
Akter
2022, Russia
6.8
Grom. Trudnoe detstvo
Grom. Trudnoe detstvo
Action, Crime, Detective, Comedy
2022, Russia
Watch trailer
Ivanko
Comedy
2020, Russia
6
Another Woman
Davay razvedyomsya!
Comedy
2019, Russia
Watch trailer
Ladoga
Drama, War
2014, Russia
Shuler
Drama, Crime
2013, Ukraine
