Костик Волошин — образцовый советский юноша, сотрудник уважаемого НИИ. Он же — карточный шулер и лихой аферист, мечтающий на шальные деньги купить для себя и для матери возможность покинуть страну. На дворе 1970-е, солнечная Одесса и масса возможностей для профессионального мошенника. Урвав солидную сумму из рук другого картёжника, Костик снова влип в неприятности и вынужден спасаться бегством. Увиливая от трудностей преступной жизни, он соглашается мухлевать под прикрытием местного авторитета — дяди Балабана.