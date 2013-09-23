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Постер к сериалу Шулер
Постер к сериалу Шулер
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Киноафиша Сериалы Шулер
Шулер (2013 - 2013) Шулер 16+
Год выпуска 2013
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Прокатчик Star Media
Продолжительность 8 часов 40 минут
О чем сериал

Костик Волошин — образцовый советский юноша, сотрудник уважаемого НИИ. Он же — карточный шулер и лихой аферист, мечтающий на шальные деньги купить для себя и для матери возможность покинуть страну. На дворе 1970-е, солнечная Одесса и масса возможностей для профессионального мошенника. Урвав солидную сумму из рук другого картёжника, Костик снова влип в неприятности и вынужден спасаться бегством. Увиливая от трудностей преступной жизни, он соглашается мухлевать под прикрытием местного авторитета — дяди Балабана.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Вадим Цаллати
Вадим Цаллати
Алексей Горбунов
Алексей Горбунов
Александр Робак
Александр Робак
Сергей Сосновский
Сергей Сосновский
Валентин Голубенко
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Шулер - Сезон 1 Сезон 1
2013, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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