«Шеф» – это отечественный комедийный сериал о сотрудниках столичного ресторана. В центре сюжета оказывается очень принципиальный шеф-повар с ужасным характером, но зашкаливающим обаянием. Он постоянно попадает в смешные и нелепые ситуации, строит свою личную жизнь и пытается не разрушить карьеру. Подробности сюжета пока остаются в секрете. Зрителям сообщается лишь то, что съемкой и будущим показом проекта занимается команда телеканала «Пятница!», а главную роль исполняет звезда «Капельника» Денис Прытков.