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Киноафиша Сериалы Шеф

Шеф (2024 - …)

Shef 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал Пятница!
Продолжительность сериала 24 минуты

О чем сериал

«Шеф» – это отечественный комедийный сериал о сотрудниках столичного ресторана. В центре сюжета оказывается очень принципиальный шеф-повар с ужасным характером, но зашкаливающим обаянием. Он постоянно попадает в смешные и нелепые ситуации, строит свою личную жизнь и пытается не разрушить карьеру.  Подробности сюжета пока остаются в секрете. Зрителям сообщается лишь то, что съемкой и будущим показом проекта занимается команда телеканала «Пятница!», а главную роль исполняет звезда «Капельника» Денис Прытков.

В ролях
В ролях
Ирина Рахманова
Ирина Рахманова
Ольга Медынич
Ольга Медынич
Алексей Розин
Алексей Розин
Михаил Башкатов
Михаил Башкатов
Елена Муравьева
Елена Муравьева
Алексей Ведерников
Алексей Ведерников
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7 IMDb
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Сезоны
Шеф - Сезон 1 Сезон 1
2024, 1 эпизод
 
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