Новый спектакль «Прекрасный вид из окна» в Невидимом театре

В Невидимом театре скоро состоится премьера нового спектакля по пьесе Константина Стешика «Прекрасный вид из окна». Этот проект не только продолжает исследование творческих тем автора, но и логически завершает трилогию, в которую вошли предыдущие спектакли «Друг мой» и «Мороз». В центре сюжета вновь два друга, которые обсуждают жизнь за чашкой чая, сталкиваясь с вечными вопросами о смерти и том, что может находиться за её пределами.

Уникальный каст и режиссура

Спектакль будет радовать зрителей участием Сергея Азеева, известного артиста, музыканта и режиссера. Его талант знаком как поклонникам театрального андерграунда, так и зрителям более мейнстримовых проектов. На сцене также появится неподражаемый Алексей Ведерников, известный под псевдонимом «собака на сцене» — его уникальный подход к театру создает незабываемые впечатления. Режиссером выступит Михаил Серзин, уже зарекомендовавший себя в театральной среде.

О спектакле

«Прекрасный вид из окна» станет очередной попыткой Стешика заглянуть в загадочные глубины человеческой природы, задавая зрителям непростые вопросы. Чем закончится это чайное чаепитие, когда на пороге стоит не только дружба, но и суть бытия? Приходите на спектакль и узнайте!