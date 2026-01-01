Спектакль Романа Габриа «Онегин» в театре на Садовой

Спектакль «Онегин» — это волнующий рассказ о главной любовной катастрофе русской литературы и судьбе её первой жертвы. На 2,5 часа сцена Театра на Садовой превращается в пространство снов и фантазий Татьяны Лариной, настоящей главной героини романа Пушкина.

Переживания Татьяны

Татьяна, еще юная и наивная, сталкивается с трудностями взросления: от первого влечения к мужчине и его жесткого отказа до предательского убийства друга и бегства. Эти потрясения переплетаются с неутолимой жаждой мести, которая волнует уже повзрослевшую Татьяну.

Творческое Видение Режиссера

Пространство сна, придуманное режиссером Романом Габриа, не подчиняется логике времени — сцены из романа смонтированы заново. Здесь нет ограничений для чувств: любовь, боль, желание, страх — всё выражено на максимуме. В этом сновидении возможно появление фантастических новых героев: Татьяну сопровождает ангел-хранитель, который кажется самим юным Пушкиным. А от Онегина ни на шаг не отходит Хандра — то ли материализованный порок, то ли сама смерть.

Игра Александры Магелатовой

Игра актрисы БДТ Александры Магелатовой в роли Татьяны Лариной признана критиками «виртуозной» и «волнующей». Режиссеру удалось собрать мощнейшую команду артистов из «Мастерской», БДТ и Театра им. Ленсовета, что добавляет спектаклю дополнительную глубину и силу.