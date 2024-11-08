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Постер сериала Защитная реакция
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Киноафиша Сериалы Защитная реакция

Защитная реакция (2024 - 2024)

Zashchitnaya reakciya 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 1 час 40 минут

О чем сериал

Виктория служит в аналитическом отделе уголовного розыска и мечтает о карьере следователя. Она узнаёт, что её лучшая подруга Света регулярно страдает от домашнего насилия, но при этом не готова кардинально поменять свою жизнь. Муж Светы гибнет, а саму Свету находят рядом с его телом без сознания и с орудием убийства в руке. Виктория применяет все свои таланты следователя, чтобы, опираясь на помощь двух влюблённых в неё и ревнующих мужчин – бравого опера и скромного айтишника – доказать невиновность Светы и найти настоящих убийц. 

В ролях
В ролях
Мария Скуратова
Мария Скуратова
Александр Конев
Алексей Ведерников
Алексей Ведерников
Александр Удальцов
Игорь Юдин
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Защитная реакция - Сезон 1 Сезон 1
2024, 2 эпизода
 
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