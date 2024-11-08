Виктория служит в аналитическом отделе уголовного розыска и мечтает о карьере следователя. Она узнаёт, что её лучшая подруга Света регулярно страдает от домашнего насилия, но при этом не готова кардинально поменять свою жизнь. Муж Светы гибнет, а саму Свету находят рядом с его телом без сознания и с орудием убийства в руке. Виктория применяет все свои таланты следователя, чтобы, опираясь на помощь двух влюблённых в неё и ревнующих мужчин – бравого опера и скромного айтишника – доказать невиновность Светы и найти настоящих убийц.