Лена работает в ателье и давно уже забыла о своих мечтах стать модельером. Её жизнь перевернулась после трагедии — неожиданной смерти младшего брата, 16-летнего футболиста, скончавшегося от аневризмы. Пытаясь понять, что стало причиной, Лена начинает собственное расследование и добивается увольнения его тренера. Но судьба не отпускает — их пути пересекаются вновь, когда Лена приходит в детский дом, намереваясь усыновить ребёнка, а Олег, тот самый тренер, оказывается теперь сотрудником этого учреждения.