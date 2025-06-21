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Киноафиша Сериалы Ложная тревога

Ложная тревога (2025 - 2025)

Lozhnaya trevoga 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Лена работает в ателье и давно уже забыла о своих мечтах стать модельером. Её жизнь перевернулась после трагедии — неожиданной смерти младшего брата, 16-летнего футболиста, скончавшегося от аневризмы. Пытаясь понять, что стало причиной, Лена начинает собственное расследование и добивается увольнения его тренера. Но судьба не отпускает — их пути пересекаются вновь, когда Лена приходит в детский дом, намереваясь усыновить ребёнка, а Олег, тот самый тренер, оказывается теперь сотрудником этого учреждения.

В ролях
В ролях
Сергей Перегудов
Сергей Перегудов
Дана Абызова
Дана Абызова
Алексей Ведерников
Алексей Ведерников
Дмитрий Белякин
Дмитрий Белякин
Константин Матюхин
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Ложная тревога - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
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