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Фильмография Мэйсон Теймс
Черный телефон
ужасы
2022, США
9.0
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Маньяк Итан Хоук похищает мальчика в новом трейлере мистического хоррора «Черный телефон»
Эту роль называют самой пугающей в карьере Хоука.
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27 апреля 2022 11:12
«Никогда не разговаривай с незнакомцами»: хоррор «Черный телефон» получил устрашающий постер в стиле ретро
На плакате содержится предупреждение.
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6 января 2022 11:32
Релиз хоррора «Черный телефон» с Итаном Хоуком смещен на лето 2022 года
Премьеру перенесли на полгода.
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17 декабря 2021 12:52
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