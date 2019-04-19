«Проклятие плачущей»: Рецензия Киноафиши

В российский прокат выходит новый фильм ужасов из киновселенной культовой дилогии Джеймса Вана «Заклятие». Семейства профессиональных экзорцистов Уоррен в этой картине снова не будет, но зато на экране появится новое чудовище — самый известный монстр из городского фольклора современной Мексики — Плачущая. Она же — Ла Йорона.

1970 год. Социальный работник Анна Гарсия (Линда Карделлини) во время визита к матери-одиночке из подшефного района видит, что женщина держит сыновей в закрытом чулане, бормочет что-то неадекватное, а руки детей покрыты ожогами и синяками. Мальчиков забирают в приют, но уже на следующее утро находят их мертвыми в ближайшем водоёме. Безутешная мать обвиняет Анну в их смерти, а потом добавляет: ты сама в этом виновата, теперь Ла Йорона придёт и за твоими детьми.

«Проклятие плачущей»

Легенда гласит, что мексиканская баньши была при жизни красивой и доброй женщиной. Богатый помещик-ранчеро взял девушку в жены, она родила ему двух сыновей, но семейное счастье было недолгим и очень хрупким. Со временем ранчеро нашёл себе любовницу помоложе, из-за чего оскорблённая женщина в приступе лютого гнева утопила сыновей, а потом бросилась в реку сама. С тех пор плачущий призрак в белом бродит по пустынным дорогам по обе стороны мексиканской границы. Встреча с этим призраком предвещает беду, невзгоды, болезни и смерть, в первую очередь — смерть маленьким детям.

За последние 80 лет про встречу с Ла Йороной снято больше дюжины фильмов, почти все — переведены на русский. Помимо этого, Ла Йорона была первым противником братьев Винчестер в пилотной серии сериала «Сверхъестественное», где её сыграла еще совсем молодая Сара Шахи. С Ла Йороной сражались герои сериала «Гримм», а также легендарный рестлер-лючадор Санто и его верный сайдкик — чемпион мира по боксу «Масляный» Наполес. В недавнем мультсериале от Netflix «Легенды» Ла Йорона помогает юным мексиканским повстанцам в борьбе с испанской армией.

Самое знаменитое появление Ла Йороны было совсем недавно в мультфильме студии Pixar «Тайна Коко», но только российские зрители могли его и не заметить. Дело в том, что Ла Йорона — это не только персонаж городского фольклора, но еще одна из самых популярных и наиболее душещипательных мексиканских песен, которую успели исполнить за последнее столетие многие культовые музыканты, начиная с Джоан Баэз. Как это часто бывает с по-настоящему великими песнями про токсичные отношения, смысл «Ла Йороны» меняется в зависимости от исполнителя. Если её поёт женщина, это песня про плачущую девушку, которую бросил парень и теперь она думает про самоубийство. В мужском исполнении песня неуловимо превращается в историю мужчины, который из жалости никак не может бросить бывшую, ведь каждый раз, когда он подходит к двери, она начинает плакать, и вот он уже готов сам броситься в речку.

В фильме «Фрида» под песню «Ла Йорона» убивают Троцкого. Героиня Сальмы Хайек видит в баре призрак старухи в черном (её играет реальная подруга Фриды Кало Чавела Варгас) и понимает, что хриплая баньши только что пропела по Льву Давидычу.

Для эффектного контраста советую послушать после сцены из «Фриды» самую свежую версию этой песни, с которой выходила в прошлом году в финал латинского «Грэмми» 14-летняя мариачи Анджела Агеляр.

Так при чем здесь «Тайна Коко», напомните мне вы. Дело в том, что в российском дубляже этого мультфильма песня «Ла Йорона» потеряла не только весь контекст, но и оригинальное название, превратившись в задорную «Плачь по мне, красотка».

Для справедливости надо заметить, что в украинской версии этой песни осталась и мертвая Ла Йорона и вся связанная с ней образная крипота. «Мрія моя безтілесна, Йорона».

Надеюсь, что к этому моменту вы уже успели всплакнуть и потанцевать, потому что теперь у меня для вас плохая новость. «Проклятие плачущей» — один из самых слабых фильмов в своей франшизе. В отличии от фантастического Джеймса Вана дебютант Майкл Чавес еще не научился гармонично совмещать джампскеры, социальный комментарий и простую человеческую эмпатию. Его предшественники по линейке Корин Харди и Дэвид Сандберг тоже не отличались высоким ремесленным пилотажем и тонкой человечностью, но, по крайней мере, были способны придумать оригинальный бу-эффект, либо интересный фетиш для очередной мизансцены, с которым можно было бы поработать. У Чавеса такой фетиш за весь фильм всего один и слава ацтекским богам, что его так и не успели заспойлерить в трейлере, что случается последнее время все чаще и чаще. Добавляет также грусти, что и само заглавное чудовище не отличается особым коварством и непредсказуемостью, предпочитая всегда ломиться напролом, будто Джейсон Вурхис или Майкл Майерс.

Насколько вы уже знаете, Джеймс Ван теперь большой человек, поэтому вряд ли вернётся к хроникам Уорренов. Только в качестве продюсера. Режиссером третьего «Заклятия» уже назначен постановщик «Плачущей» Майкл Чавес, а это серьезный повод, чтобы грустно вздохнуть, взять в руки гитару и прошептать:

Но как бы жизнь ни была к нам жестока, Красотка, зажги мне свечу.

Феликс Зилич