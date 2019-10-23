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Эффект Манделы Эффект Манделы
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The Mandela Effect

Эффект Манделы, 2019

2019 / США
5.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Программист Брендан со своей супругой Клэр переживают трагедию: их дочка Сэм недавно погибла. Разбирая вещи умершей девочки, главный герой находит книгу – сказки о медведях. Но он был абсолютно уверен в том, что она называлась по-другому. Чувствуя, что сходит с ума, Брендан разговаривает с Мэттом, своим лучшим другом. Тот подтверждает, что помнит другое название, но ни один из них не может понять, где оно фигурировало. Ощущение их правоты ничем не подкреплено. Происходящее подталкивает Брендана найти другие примеры феномена влияние человеческого восприятия на память о фактах.

  • Название эффекта появилось в 2013 году, когда тысячи пользователей неожиданно начали говорить о Нельсоне Мандела, скончавшемся в тюрьме в 1980-х. На самом деле этот политик вышел на свободу в 1990 и дожил до 2013 года. Никто из обсуждавших недостоверный факт не мог вспомнить, откуда взялась информация.
  • Психологи объясняют феномен способностью человека неосознанно модифицировать события в своей памяти. По-научному это называется конфабуляция – память о не существовавших событиях.
  • Кларк Петерс, исполнивший роль доктора Фукса, играл Манделу в киноленте «Конец игры».

В семье талантливого программиста произошла трагедия. После этого в его жизни стали происходить странные вещи. Пытаясь понять происходящее, мужчина вступает в противостояние со своей реальностью, чтобы нарушить цепь пугающих событий.

5.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 6 декабря 2019
Премьера в мире 23 октября 2019
Возраст 16+
Режиссер
Дэвид Гай Леви
В ролях
Чарли Хофхаймер
Алекса Палладино
Алекса Палладино
Робин Лорд Тейлор
Робин Лорд Тейлор
Мадлен МакГроу
Мадлен МакГроу
Кларк Питерс
Кларк Питерс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Эффект Манделы 3 постера
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Эффект Манделы смотреть онлайн

Эффект Манделы
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 20:48
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