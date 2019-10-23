Эффект Манделы, 2019

Программист Брендан со своей супругой Клэр переживают трагедию: их дочка Сэм недавно погибла. Разбирая вещи умершей девочки, главный герой находит книгу – сказки о медведях. Но он был абсолютно уверен в том, что она называлась по-другому. Чувствуя, что сходит с ума, Брендан разговаривает с Мэттом, своим лучшим другом. Тот подтверждает, что помнит другое название, но ни один из них не может понять, где оно фигурировало. Ощущение их правоты ничем не подкреплено. Происходящее подталкивает Брендана найти другие примеры феномена влияние человеческого восприятия на память о фактах.