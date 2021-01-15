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Постер к сериалу Тайны Салфер-Спрингс
Постер к сериалу Тайны Салфер-Спрингс
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Оцените
2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Оцените
Киноафиша Сериалы Тайны Салфер-Спрингс
Тайны Салфер-Спрингс (2021 - …) Secrets of Sulphur Springs
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Disney Channel
Продолжительность 7 часов 55 минут
О чем сериал

Американский приключенческий сериал «Тайны Салфер-Спрингс» – это история Гриффина Кэмпбелла, который переехал со своими родителями в другой город. Семья мальчика купила в этих краях старый отель, давно нуждающийся в ремонте. Они собираются восстановить его и открыть заново. В школе сверстники рассказывают Гриффину, что с этим отелем связана легенда о пропавшей девочке, чей дух до сих пор живет в стенах заброшенного здания. Юный Кэмпбелл со своими новыми приятелями хочет удостовериться, так ли это на самом деле.

Тайны Салфер-Спрингс - тизер второго сезона
Тайны Салфер-Спрингс
тизер второго сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Мадлен МакГроу
Мадлен МакГроу
Престон Оливер
Кайли Кёрран
Эль Грэм
Келли Фрай
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Тайны Салфер-Спрингс - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 11 эпизодов
 
Тайны Салфер-Спрингс - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 8 эпизодов
 
Сезон 3
TBA,
 
Кадры из сериала
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