Американский приключенческий сериал «Тайны Салфер-Спрингс» – это история Гриффина Кэмпбелла, который переехал со своими родителями в другой город. Семья мальчика купила в этих краях старый отель, давно нуждающийся в ремонте. Они собираются восстановить его и открыть заново. В школе сверстники рассказывают Гриффину, что с этим отелем связана легенда о пропавшей девочке, чей дух до сих пор живет в стенах заброшенного здания. Юный Кэмпбелл со своими новыми приятелями хочет удостовериться, так ли это на самом деле.