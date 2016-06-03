Главный герой хоррор-сериала «Изгой» – угрюмый и замкнутый в себе парень Кайл. С детства он чувствовал себя непохожим на других людей и чужим даже в собственном доме. Ситуацию усугубило нервное расстройство его матери, которая буквально считала Кайла исчадием ада и не уставала его этим попрекать. Герой верит, что у него есть некая сверхъестественная сила, которая привносит в его жизнь пугающие мистические события. Однажды Кайл встречает мальчика, который, похоже, обладает теми же отклонениями… или способностями.