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Постер сериала Изгой
Постер сериала Изгой
Постер сериала Изгой
Постер сериала Изгой
Постер сериала Изгой
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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5 постеров
Киноафиша Сериалы Изгой

Изгой (2016 - 2017)

Outcast 18+
Год выпуска 2016
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал FOX
Продолжительность сериала 20 часов 0 минут

О чем сериал

Главный герой хоррор-сериала «Изгой» – угрюмый и замкнутый в себе парень Кайл. С детства он чувствовал себя непохожим на других людей и чужим даже в собственном доме. Ситуацию усугубило нервное расстройство его матери, которая буквально считала Кайла исчадием ада и не уставала его этим попрекать. Герой верит, что у него есть некая сверхъестественная сила, которая привносит в его жизнь пугающие мистические события. Однажды Кайл встречает мальчика, который, похоже, обладает теми же отклонениями… или способностями.

В ролях
В ролях
Дэвид Денман
Дэвид Денман
Патрик Фьюджит
Патрик Фьюджит
Брент Спайнер
Мелинда МакГроу
Мелинда МакГроу
Филип Гленистер
Филип Гленистер
Ренн Шмидт
Ренн Шмидт
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Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Сезоны
Изгой - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 10 эпизодов
 
Изгой - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2017, 10 эпизодов
 
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