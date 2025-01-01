Лучший фильм Бэя за 25 лет, на который никто не пошел в кино: почему «Скорая» провалилась в прокате

Эта загадка не дает покоя зрителям уже 16 лет: откуда взялась курица в фильме «Мальчишник в Вегасе»

Это поражение было не последним: что случилось с Марком Керром после титров «Крушащей машины»

Герой из легендарного «Сияния» появится в новой экранизации Кинга: а вот Пеннивайза в сериал затащили чудом

На скрижали был рецепт хинкали: король Артур оказался грузином, в сериале «Мерлин» это подтвердили

Сколько сезонов у «Моей геройской академии»: разложили все по порядку, чтобы вы не запутались — а еще показали тизеры финальной части (видео)

«Не в ужасе, а в ступоре»: ИИ назвал 5 самых переоцененных экранизаций Кинга — под раздачу попали даже «Зеленая миля» с «Оно»

Минимум графики, больше натуры: ради «Интерстеллара» Нолан в самом деле построил четырехмерную библиотеку

Мэттью Макконахи в огне: посмотрели первый фильм актера за 6 лет — оторваться невозможно (но оператору надавать бы по рукам!)

«Зимородку» простили, а «Щербету» — нет: 4-й сезон только начался, а на 5-ом уже ставят крест — сериал загнали в угол