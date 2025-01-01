Меню
Брайан Тайри Генри
Награды
Награды и номинации Брайана Тайри Генри
Brian Tyree Henry
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Брайана Тайри Генри
Оскар 2023
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2017
Лучший экранный дуэт
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
